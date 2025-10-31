'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें भी दिन की कमाई भी शानदार

हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' पिछले हफ्ते दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'थामा' से टकराई, जो दिनेश विजान की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की एक बड़ी रिलीज थी. 'एक दीवाने की दीवानियत' की तुलना में ‘थामा’ लगभग तीन गुना ज्यादा शो के साथ रिलीज हुई, फिर भी, हर्षवर्धन की फिल्म अपनी पकड़ बनाए रखने और हिट होने में कामयाब रही है. यह अब एक्टर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?

'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी एक जुनूनी लव स्टोरी पर बेस्ड है और इसे दर्शकों से खूब प्यार मिल है. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई के साथ हर्षवर्धन की 'सनम तेरी कसम' को पीछे छोड़ दिया है. रिलीज के 10 दिनों में 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपनी 25 करोड़ की लागत से दुगनी से ज्यादा कमाई कर हिट का टैग भी हासिल कर लिया है अब तो ये मुनाफा बटोरने में लगी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 9 करोड़ की अच्छी कमाई की थी. दूसरे दिन इसने 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवें दिन 6.25 करोड़ और छठे दिन 7 करोड़ की कमाई की. वहीं सोमवार को इसकी कमाई घटकर 3.5 करोड़ रह गई, लेकिन मंगलवार को टिकटों की रियायती कीमतों की बदौलत थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इसने 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया. बुधवार को इसने 3 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 10वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2.5 करोड़ कमाए.

इसी के साथ भारत में इसकी कुल कमाई 55 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' तोड़ने वाली है ‘मेट्रो इन दिनों’ का रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई में 10वें दिन काफी गिरावट देखी गई. हालांकि फिर भी ये कई फिल्मों को मात दे रही है. परम सुंदरी के 54.85 करोड़ के कलेक्शन को मात देने के बाद अब ये मेट्रो इन दिनों के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन 56.3 करोड़ को पछाड़ने से इंचभर दूर रह गई है. शुक्रवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.