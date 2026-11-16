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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनवंबर के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाका, इन 5 फिल्मों ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

नवंबर के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाका, इन 5 फिल्मों ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

नवंबर के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसों की बारिश हुई. 'रामायण' ने तो धमाकेदार कलेक्शन किया. वहीं सीन ने भी सरप्राइज किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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नवंबर के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धूम रही. 'रामायण', 'सीन' ने रिलीज के साथ ही धमाका किया. वहीं अक्टूबर महीने में रिलीज हुई 'जेलर 2' ने भी नवंबर में अच्छा कलेक्शन किया. आइए नजर डालते हैं 15 दिनों में फिल्मों ने कितना कमाया. 

'रामायण'

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'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने 11 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 760.60 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 909 करोड़ कमाए. दुनियाभर में फिल्म ने 1,384.50 करोड़ का कलेक्शन किया. 

फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन 48.05 करोड़, तीसरे दिन 69.80 करोड़, चौथे दिन 56.15 करोड़, पांचवें दिन 107.50 करोड़,छठे दिन 94.10 करोड़, सातवें दिन 70.65 करोड़, आठवें दिन 53.50 करोड़ की कमाई की. पहले हफ्ते में फिल्म ने 564.60 करोड़ कमाए. नौवें दिन 48.10 करोड़, दसवें दिन 72.90 और 11वें दिन 75 करोड़ कमाए.

नितेश तिवारी फिल्म के डायरेक्टर हैं. वहीं रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म थिएटर में लगी है.

'सीन'

सूर्या की 'सीन' ने 10 दिनों में 136.50 करोड़ का नेट और 158.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 242.05 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म को फैंस शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं.

फिल्म ने पहले दिन 19.15 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 20.35 करोड़, तीसरे दिन 23.65 करोड़, चौथे दिन 21.40 करोड़,पांचवें दिन 12.85 करोड़, छठे दिन 8.05 करोड़, सातवें दिन 6.25 करोड़, आठवें दिन 6 करोड़ और नौवें दिन 9.50 करोड़, दसवें दिन 9.30 करोड़ कमाए. फिल्म थिएटर में लगी है.

Mookuthi Amman 2

इस फिल्म में नयनतारा लीड रोल में हैं. फिल्म ने टोटल नेट 20.13 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं ग्रॉस 23.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म थिएटर में लगी है.

Itllu Arjuna

इस फिल्म ने 3 दिन में नेट 3.09 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 3.58 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने 1.05 करोड़, दूसरे दिन 1.04 करोड़ और तीसरे दिन 1 करोड़ कमाए. फिल्म थिएटर में लगी है.

'जेलर 2'

रजनीकांत की फिल्म वैसे तो 15 अक्टूबर को रिलीज हुई, लेकिन नवंबर महीने में भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल कलेक्शन में नवंबर महीने में 35- 40 करोड़ के करीब बिजनेस एड किया. फिल्म ने टोटल नेट 474.81 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 555.21 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 59.70 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म को नेलसन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:56 PM (IST)
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