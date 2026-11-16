बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने स्क्रीन पर 'सनम तेरी कसम' से दमदार वापसी की. एक्टर की इस फ्लॉप फिल्म को 2025 में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया था, जिसके बाद इसे थिएटर में ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हाथ लगी थी. ऐसे में अब इसी सफलता के लिए अभिनेता को प्रोड्यूसर से स्पेशल और काफी महंगा गिफ्ट मिला है.

दरअसल, 'सनम तेरी कसम' की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने एक्टर हर्षवर्धन राणे को गिफ्ट में लग्जरी महंगी कार दी है, लेकिन बदले में अभिनेता की ओर से उनसे एक और गिफ्ट की मांग की गई है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

प्रोड्यूसर ने हर्षवर्धन को गिफ्ट की डिफेंडर कार

प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने एक्टर हर्षवर्धन राणे लग्जरी कार लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है. इस कार की कीमत करीब 3.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, इसकी वास्तविक कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की. इसमें निर्माता दीपक मुकुट कार की चाबी एक्टर को सौंपते नजर आते हैं. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, 'दीपक सर, मुझे कई वादे किए, लेकिन आप सबसे अलग हैं. आप सच में अपनी बात के पक्के इंसान हैं. सर, पिछले साल जिस तरह मैं आपके ऑफिस (सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट) के बाहर उन फैंस के साथ खड़ा था जो 'सनम तेरी कसम' को फिर से रिलीज करने की मांग कर रहे थे, उसी तरह अगले महीने अपने जन्मदिन पर मैं फिर से उनके साथ आपके दरवाजे पर आऊंगा.'

'सनम तेरी कसम 2' को लेकर मांगी परमिशन

हर्षवर्धन राणे ने पोस्ट में आगे 'सनम तेरी कसम 2' को लेकर लिखा, 'स्क्रिप्ट और डायरेक्टर आपकी पसंद के होंगे! क्या आप मुझे और सभी फैंस को जन्मदिन की यह ख्वाहिश पूरी करने का मौका देंगे,सर?' उनकी इस पोस्ट के बाद उनकी इस हिट फिल्म के सीक्वेल को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई. अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज का ऐलान नहीं किया गया है.

री-रिलीज के बाद 'सनम तेरी कसम' का कलेक्शन

बहरहाल, अगर री-रिलीज के बाद 'सनम तेरी कसम' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 54.20 करोड़ और इसका नेट कलेक्शन 42.28 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म साल 2016 में पहली बार रिलीज की गई थी तो उस समय ये बजट भी नहीं वसूल पाई थी और बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटी थी.