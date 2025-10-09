अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर चुके एक्टर का मर्डर, दोस्त ने शराब के नशे में की हत्या

नागपुर के जरीपटका इलाके में एक्टर प्रियांशु छेत्री की हत्या कर दी गई. प्रियांशु के दोस्त ध्रुव साहू ने उनकी हत्या की. एबीपी माझा शराब के नशे में मंगलवार को प्रियांशु छेत्री और ध्रुव साहू के बीच बहस हुई थी. उस समय ध्रुव साहू ने प्रियांशु पर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया.

ध्रुव साहू को किया गिरफ्तार

इस हमले के बाद प्रियांशु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने ध्रुव साहू को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि प्रियांशु छेत्री अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में नजर आए थे.

अमिताभ बच्चन की फिल्म में किया काम

अमिताभ बच्चन ने फिल्म झुंड में मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म खबरों में रही थी. निर्देशक नागराज मंजुले ने स्थानीय युवाओं के साथ नागपुर में फिल्म झुंड की शूटिंग की थी. बताया गया है कि प्रियांशु छेत्री पर पहले भी अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए थे. उस समय, कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें फिल्म झुंड में काम मिला.

अर्धनग्न अवस्था में पड़े थे प्रियांशु छेत्री

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो प्रियांशु उर्फ ​​बाबू अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था. उसके शरीर पर प्लास्टिक लिपटा हुआ था. जब आसपास के लोगों ने उसकी चीखें सुनीं, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बाबू को तुरंत इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले गई. हालांकि, डॉक्टरों ने बाबू को मृत घोषित कर दिया.

अक्सर शराब पीते थे प्रियांशु छेत्री

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, प्रियांशु और साहु दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे. मंगलवार की आधी रात के बाद साहु और प्रियांशु साहु की मोटरसाइकिल से जरीपटका इलाके के एक खाली पड़े घर में शराब पीने गए थे. ये घटना प्रियांशु छेत्री की मौत से कुछ घंटे पहले की है.