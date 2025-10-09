एवरग्रीन ब्यूटी रेखा आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. रेखा ने अपने चार्म, एलिगेंस और खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बनाई. उनकी एक्टिंग और फिल्में आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. रेखा का फैशन सेंस तो हर कोई फॉलो करना चाहता है. रेखा ठाठ-बाठ से जिंदगी जीती हैं. आइए जानते हैं रेखा कितनी अमीर हैं.

रेखा की नेटवर्थ और लग्जरी गाड़ियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा की नेटवर्थ 300 करोड़ से ज्यादा है. रेखा को लग्जरी गाड़ियों का शौक है. वो ऑडी A8, मर्सिडीज बेंज S क्लास, रोल्स रॉयस घोस्ट और BMW जैसी गाड़ियों में घूमती हैं.

रेखा का 100 करोड़ का बंगला

इसके अलावा रेखा के पास कई खूबसूरत कांजीवरम साड़ियां हैं और एक्सपेंसिव जूलरी है. रेखा अपने दौर की हाइएस्ट पेड़ एक्ट्रेसेस में से एक थी. रिपोर्ट्स थीं कि वो एक फिल्म के लिए 14 करोड़ चार्ज करती थी. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 6 करोड़ तक चार्ज करती हैं.

रेखा का मुंबई में बांद्रा में आलीशान बंगला है. इस बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. रेखा फिल्मों में भले ही काम नहीं करती हैं, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट, शोज प्रमोशन, ओपनिंग सेरेमनी जैसी चीजों से अभी भी 65 लाख रुपये साल का कमाती हैं.





रेखा की चर्चित फिल्में

रेखा ने इंडस्ट्री में कई शानदार फिल्में की हैं. उनकी बोल्ड अंदाज, क्लासिकल डांस और इंटेंस एक्टिंग सभी चर्चा में रही है. उनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में खून भरी मांग, सिलसिला,कोई मिल गया, जुवैदा, घर, बीवी हो तो ऐसी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, लज्जा, मिस्टर नटवरलाल, अपना बना लो, आंचल, उमराव जान जैसी फिल्में की हैं.

बता दें कि रेखा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रही हैं. वो सिंगल हैं, लेकिन फिर भी सिंदूर लगाती हैं. रेखा का अफेयर अमिताभ बच्चन संग रहा था. दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में थीं.