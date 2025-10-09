हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन क्या करती हैं? किससे शादी हुई, कितने बच्चे हैं?

अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन क्या करती हैं? किससे शादी हुई, कितने बच्चे हैं?

Shweta Bachchan Nanda: अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन भले बॉलीवुड में नहीं हैं लेकिन अक्सर ही वो चर्चा में रहती हैं. आज हम आपको उनके करियर से लेकर परिवार तक के बारे में हर एक डिटेल बताएंगे. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 06:04 PM (IST)
अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार लाइमलाइट में बने रहता है. भले उनकी बेटी श्वेता बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वो भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. शादी होने के बावजूद भी उन्हें ज्यादातर अपने मायके वालों के साथ ही देखा जाता है. आइए जानते हैं श्वेता बच्चन के बारे में सब कुछ. 

क्या करती हैं अमिताभ बच्चन की लाडली श्वेता
श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ. उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन से अलग अपनी राह चुनी. अब बिग बी की बेटी ने हिंदी सिनेमा और शोबिज इंडस्ट्री से चकाचौंध भरी दुनिया से दूर फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है. इतना ही नहीं फैशन डिजाइनर होने के अलावा वो एक फेमस कॉलमनिस्ट और राइटर भी हैं. 

अपने बचपन के दोस्त के साथ उन्होंने MxS नाम के लग्जरी ब्रांड की शुरुआत की थी जहां से उनकी तगड़ी कमाई होती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता बच्चन की नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए है. 2023 में अमिताभ बच्चन ने अपनी लाडली को 50 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया था और ये भी श्वेता बच्चन की अपार संपत्ति की हिस्सा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S (@shwetabachchan)

इस शख्स संग श्वेता बच्चन ने किए थे सात फेरे
अमिताभ बच्चन ने अपनी लाडली का हाथ फेमस बिजनेसमैन निखिल नंदा के हाथ में सौंपा था. दोनों की शादी 1997 में हुई. रिपोर्ट्स की मानें तो इस शादी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शादियों में से एक माना जाता है.

निखिल नंदा के करियर पर गौर करें तो उन्होंने 1997 में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में बतौर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद धीरे-धीरे कंपनी में काम करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 2013 में इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का स्थान हासिल किया.
अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन क्या करती हैं? किससे शादी हुई, कितने बच्चे हैं?

दो बच्चों की मां हैं श्वेता बच्चन नंदा
बिजनेसमैन निखिल नंदा संग सात फेरे लेने के बाद बिग बी की लाडली बेटी ने दो बच्चों को जन्म दिया. हसीना के दोनों बच्चे ही आज दर्शकों के बीच जाना-माना नाम बन चुके हैं.  श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा एक एंटरप्रेन्योर हैं इसके साथ ही वो महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर काम भी करती हैं.
अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी श्वेता बच्चन क्या करती हैं? किससे शादी हुई, कितने बच्चे हैं?

इसके पहले वो अपने टॉक शो 'वॉट द हेल नव्या' को लेकर सुर्खियों में थीं. तो वहीं श्वेता बच्चन के बेटे और बिग बी के नाती अगस्त्य नंदा ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है. उन्होंने 'द आर्चीज' के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी. अब अगस्त्य वरुण धवन के साथ फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे.

Published at : 09 Oct 2025 06:04 PM (IST)
