बीते लगभग 6 दशकों से अमिताभ बच्चन अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं. 82 की उम्र में भी उनकी एनर्जी और ऐसी पर्सनैलिटी सभी को दीवाना बना लेती है.. आज भी वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों से थिएटर्स को हाउसफुल बना देते हैं. अब अगले साल के लिए भी सदी के महानायक ने अपनी कमर कस ली है और अब वो कई जबरदस्त फिल्मों के सिक्वल से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने वाले हैं.

इन मेगा बजट फिल्मों में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन

बिग बी के करियर पर गौर करें तो उन्होंने 1969 में फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'शहंशाह', 'जंजीर', 'डॉन', 'शोले', 'मोहब्बतें' और 'पीकू' जैसी कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया और आज भी उनका ये जलवा बरकरार है. 2026 में भी लेजेंडरी एक्टर कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आएंगे जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

1. कल्कि 2898 पार्ट 2

2024 में अमिताभ बच्चन की बच्चन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभिनेता के साथ दीपिका पादुकोण और प्रभास को भी मुख्य भूमिकाओं में देखा गया. इस बिग बजट फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने बहुत सराहा था. वहीं अब दो साल बाद फिल्म का अगला पार्ट भी रिलीज होने वाला है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' की शूटिंग इस साल के अंत से शुरू होगी. लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई हैं. अब हसीना की जगह कौन लेगा ये फाइनल नहीं हुआ. रिपोर्ट्स की मानें तो अमिताभ बच्चन की इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगा.



2. ब्रह्मास्त्र पार्ट 2

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. इसमें अमिताभ बच्चन ने गुरु की भूमिका निभाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और इसे दर्शकों ने काफी सराहा भी. इतना ही नहीं ऑडियंस ने अमिताभ बच्चन के परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ की थी. फिल्म के अगले सीक्वल में भी अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक अयान मुखर्जी की ये फिल्म 2026 के दिसंबर महीने में रिलीज की जाएगी.



3. आंखें 2

2002 में अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. प्रभात खबर के रिपोर्ट के मुताबिक अब इस फिल्म के सिक्वल में अमिताभ बच्चन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और संजय दत्त को भी देखा जाएगा. 2026 में रिलीज होने वाली अभिनव देव की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन खलनायक का रोल प्ले करेंगे.

