मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने एक बुरा दौर भी देखा जब वो 90 करोड़ के कर्जे में डूब गए थे. उन्होंने प्रोडेक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन को-ऑपरेशन लिमिटेड खोली थी. लेकिन ये प्रोडेक्शन कंपनी लॉस में चली गई थी. उस वक्त अमिताभ बच्चन ने किसी से मदद नहीं ली थी. उन्होंने अपनी मेहनत से सारा कर्जा चुकाया था.

राइटर-डायरेक्टर रूमी जाफरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, 'जब ABCL को नुकसान हुआ. तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अमित जी ने किसी से फाइनेंशियल मदद नहीं ली. मुझे उनकी मेहनत याद है. जब ABCL बनी थी तो उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इसमें लगा दी थी. ये पहली बार था कि मैंने एक को-ऑपरेट प्रोडक्शन कंपनी देखी थी. उन्होंने दो फिल्ममेकर को साइन किया था एक सचिन पिलगांवकर और दूसरे Joy Augustine. मुझे राइटर के तौर पर साइन किया गया था.'

आगे उन्होंने बताया, 'अमिताभ बच्चन फाइटर हैं उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति और फिल्मों से पूरा कर्जा चुकाया. वो एक खुद्दार शक्स हैं.'

धीरूभाई अंबानी ऑफर की थी मदद

बता दें कि जब अमिताभ बच्चन कर्जे में डूबे थे तब धीरूभाई अंबानी ने उन्हें मदद ऑफर की थी. लेकिन अमिताभ ने मदद लेने से इंकार कर दिया था. अमिताभ ने रिलायंस की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बताया था, 'जब धीरूभाई को ये पता चला तो उन्होंने बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा कि इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो. अनिल ने मुझे आकर ये बताया. देवियों और सज्जनों जितना वो देना चाह रहे थे, उससे मेरी सारी दुविधा और सारी परेशानियां खत्म हो जाती. उनकी उदारता पे मैं भावुक हुआ. लेकिन मैंने अपना कर्जा खुद चुकाया. बाद में धीरूभाई ने कहा था कि ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हुआ और मैं इसकी इज्जत करता हूं.'