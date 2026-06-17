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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

Alpha Trailer: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें दोनों हसीनाएं जबरदस्त एक्शन करती दिख रही हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ जबरदस्त एक्शन करती दिख रही हैं. दोनों हसीनाओं के एक्शन अवतार ने फैंस का दिल जीत लिया है. वहीं, 2 मिनट 33 सेकेंड के इस ट्रेलर में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी छा गए हैं. 

कैसा है 'अल्फा' का ट्रेलर?
'अल्फा' में आलिया भट्ट सीता नाम की लड़की का किरदार निभा रही है. वहीं, बॉबी देओल फिल्म में सीता के पिता फतेह सिंह लखावत का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर बाप और बेटी के रिश्ते और एक सीक्रेट मिशन के ईद-गिर्द घूमता है.

आलिया भट्ट
ट्रेलर में आलिया भट्ट अपनी शानदार डायलॉग डिलिवरी और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस से फैंस का दिल जीतती नजर आ रही हैं. वो दमदार अंदाज में कहती हैं, "सीता आज लंका खुद जलाने आई है." इसके बाद हर सीन में उनका जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है. कहीं वो दुश्मनों का डटकर सामना करती नजर आ रही हैं, तो कहीं एक्शन सीक्वेंस में उनका दमदार अंदाज देखने को मिलता है. स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और पावरफुल प्रेजेंस साफ बता रही है कि इस बार वो दुश्मनों की छुट्टी करने आई हैं. आपने भी इससे पहले आलिया का ये अवतार नहीं देखा होगा. 

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

शरवरी
इसके बाद एंट्री होती है शरवरी की. ट्रेलर में आलिया के साथ जबरदस्त एक्शन करती दिख रही हैं. दोनों हसीनाओं के दमदार फाइट सीन भी दिखाए गए हैं. एक सीन में शरवरी लड़ते हुए आलिया से कहती हैं, 'मुझे तुमसे कुछ बात करनी है.' इसके जवाब में आलिया कहती हैं, 'रोक लो तो बात कर लो.' ट्रेलर में आलिया और शरवरी के बीच कुछ डांस सीन्स भी दिखाए गए हैं. 

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

अनिल कपूर
'अल्फा' में अनिल कपूर रॉ के हेड कर्नल विक्रांत कौल का किरदार निभा रहे हैं. 2 मिनट 33 सेकेंड के इस ट्रेलर में उन्होंने पूरी लाइमलाइट चुरा ली है. फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है. 

ये भी पढ़ें:- Alpha Teaser: 'दिल से हड्डियां तोड़ने तक..', शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया भट्ट की तारीफ

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

बॉबी देओल
बॉबी देओल फिल्म में सीता के पिता फतेह सिंह लखावत का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर बाप और बेटी के रिश्ते और एक सीक्रेट मिशन के ईद-गिर्द घूमता है. कहानी का असली विलेन फतेह सिंह लखावत (बॉबी) ही है. बॉबी इस फिल्म में भी बड़ा धमाका करने वाले हैं. 

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

ऋतिक रोशन
लास्ट में मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और वो हैं ऋतिक रोशन. ट्रेलर में उनकी सिर्फ आंखों की झलक दिखाई गई है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ जाता है. वो फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की मदद करते नजर आएंगे.

ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?
बता दें कि 'अल्फा' यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड वाली फिल्म है.  इस फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं. ये फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:- Alpha Teaser: 'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज, 34वीं मंजिल पर आलिया भट्ट ने खेला खूनी खेल, बॉबी देओल भी छाए

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Published at : 17 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
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