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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIsha Ambani Pics: ईशा अंबानी ने Serpentine Summer Party में पहनी रेड ड्रेस, मां नीता अंबानी के गहनों ने लुक में लगाए चार चांद

Isha Ambani Pics: ईशा अंबानी ने Serpentine Summer Party में पहनी रेड ड्रेस, मां नीता अंबानी के गहनों ने लुक में लगाए चार चांद

ईशा अंबानी ने हाल ही में लंदन में सर्पेन्टाइन समर पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jun 2026 05:43 PM (IST)
ईशा अंबानी ने हाल ही में लंदन में सर्पेन्टाइन समर पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

ईशा अंबानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए चर्चा में रहती हैं. इसी बीच उनकी सर्पेन्टाइन समर पार्टी की कुछ लेटेस्ट फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो रेड कलर की ड्रेस में बला की खूबसूरत दिख रही हैं. आइए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

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ईशा अंबानी की इन फोटोज को सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनीता श्रॉफ अदजानिया ने शेयर किया है. ईशा अंबानी का ये सर्पेन्टाइन समर पार्टी का लुक सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.
ईशा अंबानी की इन फोटोज को सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनीता श्रॉफ अदजानिया ने शेयर किया है. ईशा अंबानी का ये सर्पेन्टाइन समर पार्टी का लुक सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.
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ईशा अंबानी लंदन में सर्पेन्टाइन समर पार्टी में डिजाइनर स्टीव ओ स्मिथ की डिजाइन की गई रेड कलर की ड्रेस में बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं.
ईशा अंबानी लंदन में सर्पेन्टाइन समर पार्टी में डिजाइनर स्टीव ओ स्मिथ की डिजाइन की गई रेड कलर की ड्रेस में बेहद स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं.
Published at : 24 Jun 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Isha Ambani

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