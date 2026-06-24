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Isha Ambani Pics: ईशा अंबानी ने Serpentine Summer Party में पहनी रेड ड्रेस, मां नीता अंबानी के गहनों ने लुक में लगाए चार चांद
ईशा अंबानी ने हाल ही में लंदन में सर्पेन्टाइन समर पार्टी में शिरकत की. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
ईशा अंबानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए चर्चा में रहती हैं. इसी बीच उनकी सर्पेन्टाइन समर पार्टी की कुछ लेटेस्ट फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो रेड कलर की ड्रेस में बला की खूबसूरत दिख रही हैं. आइए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.
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Published at : 24 Jun 2026 05:43 PM (IST)
Tags :Isha Ambani
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ईशा अंबानी पिक्स: ईशा अंबानी ने सर्पेन्टाइन समर पार्टी में पहनी रेड ड्रेस, मां नीता अंबानी के गहनों ने लुक में लगाए चार चांद
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एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
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