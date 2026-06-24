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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Live: बुधवार को 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी? 'पेद्दी' से आगे निकली ये मलयालम मूवी, जानें कलेक्शन

Box Office Live: बुधवार को 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी? 'पेद्दी' से आगे निकली ये मलयालम मूवी, जानें कलेक्शन

थिएटर में इन दिनों कई फिल्में धमाल मचा रही हैं. आइए जानते हैं बुधवार को कौनसी फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है और कौनसी फिल्म आगे निकल गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 24 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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'कॉकटेल 2' से लेकर 'पेद्दी' तक को फैंस ने खूब प्यार दिया है. फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. आइए नजर डालते हैं बुधवार को कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है. 

बुधवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइव

फिल्म दिन (बुधवार) बॉक्स ऑफिस (लाइव) ऑक्यूपेंसी टोटल
'पेद्दी' 21वां दिन 20 लाख (4 बजे तक) 18 परसेंट 236.10 करोड़
'कॉकटेल 2' छठा दिन 1.79 करोड़ (4 बजे तक) 11 परसेंट 62.79 करोड़
'मैं वापस आऊंगा' 13वां दिन 88 लाख (4 बजे तक) 17 परसेंट 30.73 करोड़
'बालन' छठा दिन 25 लाख (4 बजे तक) 17 परसेंट 9.58 करोड़
'मां इंटि बंगारम' छठा दिन 85 लाख (4 बजे तक) 17.9 परसेंट 31.55 करोड़

बता दें कि सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. बुधवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. बुधवार के बॉक्स ऑफिस के फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

'पेद्दी'

राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 52.90 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 332.02 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म 18.50 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 193.55 करोड़ की कमाई की. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 34.45 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें- क्या भोजपुरी फिल्में करेंगे अक्षय कुमार? बोले- हॉलीवुड से भी अच्छी है ये इंडस्ट्री

'कॉकटेल 2'

फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में हैं. उनके अलावा रश्मिका मंदाना और कृति सेनन फीमेल लीड में हैं. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में लव ट्रायंगल दिखाया गया है. फिल्म ने ग्रॉस 74.55 करोड़ कमाए हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 22.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 95.11 करोड़ कमा लिए हैं. 

'मैं वापस आऊंगा'

इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 48.14 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 12.60 करोड़ का बिजनेस किया.

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'मां इंटि बंगारम'

इस फिल्म में समांथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 15.85 करोड़ कमाए और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 51.32 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'बालन'

मलयालम फिल्म 'बालन' ने वर्ल्डवाइज 19.31 करोड़ कमाए हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 8.50 करोड़ कमाए. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 1.82 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन 2.35 करोड़, तीसरे दिन 2.90 करोड़, चौथे दिन 1.15 करोड़ और पांचवें दिन 1.11 करोड़ कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
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