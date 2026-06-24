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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' को लेकर अक्षय कुमार ने किया रिएक्ट, बोले- अच्छी फिल्म खुद चलती है, इवेंट की जरूरत नहीं

'वेलकम टू द जंगल' को लेकर अक्षय कुमार ने किया रिएक्ट, बोले- अच्छी फिल्म खुद चलती है, इवेंट की जरूरत नहीं

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार और अहमद खान ने 'वेलकम टू द जंगल' के प्रोडक्शन से जुड़े कई किस्से शेयर किए. एक्टर ने फरीदा जलाल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शानदार बताया.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 24 Jun 2026 08:20 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और फिल्ममेकर अहमद खान ने एक इंटरव्यू में अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर बात की. इस दौरान दोनों ने फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट, अपने पेशेवर रिश्ते, शूटिंग के यादगार एक्सपीरीयंस और मल्टी-स्टारर फिल्म बनाने की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की.

एक्टर ने फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी शेयर की, जिन्हें जानने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. बातचीत के दौरान अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे किस्से और विचार भी शेयर किए, जिन्होंने सभी का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

फरीदा जलाल और भोजपुरी सिनेमा पर भी रखी राय

आईएएनएस बातचीत के दौरान उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल के भारतीय सिनेमा में योगदान और उनके साथ काम करने के एक्सपीरीयंस को भी शेयर किया. इसके अलावा, फिल्म प्रोडक्शन और इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करने के दौरान आने वाले एक्साइटमेंट और चुनौतियों पर भी अपने विचार रखे. अक्षय कुमार ने इस दौरान भोजपुरी सिनेमा और उसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी पर भी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया.

 
 
 
 
 
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कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म जरूर चलती है

अक्षय कुमार ने कहा कि किसी फिल्म का सफल होना केवल उसके इर्द-गिर्द बने माहौल या बड़े इवेंट पर निर्भर नहीं करता. उन्होंने कहा कि जो भी फिल्म अच्छी होती है, वो चलती है. जरूरी नहीं कि वो कोई 'इवेंट फिल्म' ही हो. अगर फिल्म अच्छी है तो उसे दर्शक मिल ही जाते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. भले ही उसके आसपास कोई बड़ा इवेंट या हाइप न हो, अगर उसे सफल होना है, तो वो फिल्म किसी न किसी तरह चल ही जाएगी. चाहे कुछ भी हो.

'सैयारा' का उदाहरण देकर समझाई बात

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 'सैयारा' फिल्म में कौन सा इवेंट था? कुछ भी नहीं था. उसके गाने पॉपुलर हुए और फिल्म का रोमांस दर्शकों को पसंद आया. एक्टर और एक्ट्रेस, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया. मल्टी-स्टारर फिल्मों में कलाकारों के बीच कॉम्पटिशन या स्क्रीन स्पेस को लेकर भी अक्षय कुमार ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि 'वेलकम टू द जंगल' की टीम में ऐसा कोई माहौल नहीं था, जहां कोई कलाकार खुद को आगे दिखाने या दूसरे से अधिक महत्व पाने की कोशिश कर रहा हो.

 
 
 
 
 
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'किसी ने नहीं कहा मेरा रोल बढ़ाओ'

अक्षय कुमार ने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे थे. कोई भी किसी को खुश करने या किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था. सभी को ये बात पता थी. एक भी व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा कि 'मेरा डायलॉग कम है' या 'उसका डायलॉग ज्यादा है.' ऐसा कुछ भी नहीं था.

उन्होंने आगे बताया कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने डायलॉग दूसरों को दे रहे थे और कह रहे थे, 'ये लाइन तुम बोलो' या 'ये डायलॉग तुम ले लो.' ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी. 

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Published at : 24 Jun 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ahmed Khan Farida Jalal Welcome To The Jungle
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