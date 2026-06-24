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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGhabadkund Box Office: 6 करोड़ में बनी इस मराठी फिल्म ने 5 दिन में रिकवर किया 55 परसेंट बजट, बॉक्स ऑफिस मचा रही धमाल

Ghabadkund Box Office: 6 करोड़ में बनी इस मराठी फिल्म ने 5 दिन में रिकवर किया 55 परसेंट बजट, बॉक्स ऑफिस मचा रही धमाल

मराठी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. इन दिनों 'घबाडकुंड' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं 5 दिनों में फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 24 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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सस्पेंस थ्रिलर मराठी फिल्म 'घबाडकुंड' चर्चाओं में बनी है. इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में संदीप पाठक, देवदत्त नागे, शशांक शेंडे, प्राजक्ता हनमघर जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म सिर्फ 6 करोड़ के बजट में बनी है और धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने पांचवें दिन कितनी कमाई की.

'घबाडकुंड' का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पांचवें दिन 43 लाख की कमाई की. फिल्म ने पहले दिन 42 लाख कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और 76 लाख का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 49 लाख कमाए थे. फिल्म ने टोटल 3.35 करोड़ कमा लिए हैं. 

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इसी के साथ फिल्म ने 55.83  परसेंट बजट रिकवरी कर ली है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. वहीं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. आगे फिल्म से शानदार कलेक्शन की उम्मीदें हैं.

फिल्म ने की 55 परसेंट की रिकवरी

बजट 6 करोड़
नेट कलेक्शन 3.35 करोड़
रिकवरी 55.83 परसेंट

फिल्म को प्रीतम एसके पाटिल ने डायरेक्ट किया है. रसिक कदम ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अहमद देशमुख, कुशल बद्रीके, प्रवीण डालिंबकर, वैष्णवी कल्याणकर, आरोही भोईर, साहिल अन्नालदेवर और स्मिता पेगुडे अंजुते जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं.

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बता दें कि मराठी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. पहले रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने धमाल मचाया. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली. इसके बाद प्रवीण तरडे की 'देऊळ बंद 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर राज किया. फिल्म ने ग्रॉस 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और फिल्म तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. इसके अलावा 'तुम्बाडची मंजुळा' भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 24 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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