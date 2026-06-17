'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज

अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी नजर लीड रोल में नजर आने वाली हैं. वहीं फिल्म में बॉबी देओल भी स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. अल्फा का टीजर रीलीज हो चुका है. जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली थी. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर शरवरी को लेकर फैंस सवाल पुछने लगे. इसी बीच अब आलिया भट्ट ने फैंस के सवालों पर रिएक्ट किया है.

आलिया भट्ट का मजेदार पोस्ट

हाल ही में मेकर्स ने 'अल्फा' का टीजर रिलीज किया था. जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल ही नजर आए थें. टीजर सामने आते ही लोंगो के मन में सवाल पैदा होने लगा कि आखिर शरवरी को क्यों नहीं दिखाया. लोग सवाल पूछने लगे कि शरवरी कहां है? कुछ लोगों ने कहा कि शरवरी को अलग से दिखाएंगे.

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फैंस के इन सवालों पर अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रिएक्ट किया है. आलिया ने इंस्टाग्राम पर शरवरी के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेस अल्फा की टी-शर्ट पहने पोज दे रही हैं. हालांकि फोटोज से ज्यादा आलिया के कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है. आलिया ने लिखा, 'शरवरी कहां हैं'.

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फैंस कर रहे रिएक्ट

अब आलिया का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों की फोटोज पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'फाइनली अल्फा गर्ल एक साथ हैं.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अल्फा गर्ल्स'. दर्शक फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

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अल्फा की ट्रेलर रीलीज

अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में आलिया भट्ट संग शरवरी का दमदार फाइट सीन देखने को मिला. इसके अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर की भी झलक देखने को मिली. ट्रेलर के लास्ट में ऋतिक रोशन की एंट्री ने लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, यश राज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' 10 जुलाई को रिलीज होगी. फिल्म को शिव रावेल डायरेक्ट कर रहे हैं.