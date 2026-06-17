हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज

'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज

आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर देखने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि 'शरवरी कहां है'. इसपर अब आलिया भट्ट ने रिएक्ट किया है.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी नजर लीड रोल में नजर आने वाली हैं. वहीं फिल्म में बॉबी देओल भी स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. अल्फा का टीजर रीलीज हो चुका है. जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली थी. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर शरवरी को लेकर फैंस सवाल पुछने लगे. इसी बीच अब आलिया भट्ट ने फैंस के सवालों पर रिएक्ट किया है.

आलिया भट्ट का मजेदार पोस्ट
हाल ही में मेकर्स ने 'अल्फा' का टीजर रिलीज किया था. जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल ही नजर आए थें. टीजर सामने आते ही लोंगो के मन में सवाल पैदा होने लगा कि आखिर शरवरी को क्यों नहीं दिखाया. लोग सवाल पूछने लगे कि शरवरी कहां है? कुछ लोगों ने कहा कि शरवरी को अलग से दिखाएंगे.

ये भी पढ़ेंः 'लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया', 6 महीने से डिप्रेशन में थीं संचिता उगाले, डॉक्टर संग बातचीत आई सामने

फैंस के इन सवालों पर अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रिएक्ट किया है. आलिया ने इंस्टाग्राम पर शरवरी के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेस अल्फा की टी-शर्ट पहने पोज दे रही हैं. हालांकि फोटोज से ज्यादा आलिया के कैप्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है. आलिया ने लिखा, 'शरवरी कहां हैं'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by αlia bhatt 💛 (@aliaabhatt)

फैंस कर रहे रिएक्ट
अब आलिया का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों की फोटोज पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'फाइनली अल्फा गर्ल एक साथ हैं.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अल्फा गर्ल्स'. दर्शक फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं', आमिर खान बोले - मेरी दोनों बीवियों से पूछ लो

अल्फा की ट्रेलर रीलीज
अल्फा का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में आलिया भट्ट संग शरवरी का दमदार फाइट सीन देखने को मिला. इसके अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर  की भी झलक देखने को मिली. ट्रेलर के लास्ट में ऋतिक रोशन की एंट्री ने लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें, यश राज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' 10 जुलाई को रिलीज होगी. फिल्म को शिव रावेल डायरेक्ट कर रहे हैं. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Alpha Alia Bhatt Sharvari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज
'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज
बॉलीवुड
ALPHA Trailer: 2 मिनट 33 सेकेंड के ट्रेलर में छा गईं शरवरी, आलिया भट्ट के संग खूंखार एक्शन किया, देखें
'सीता खुद लंका में आग लगाने आई है', ALPHA के ट्रेलर में आलिया भट्ट संग शरवरी का दमदार फाइट सीन, देखें
बॉलीवुड
सोनू निगम की नस दबी, अलका याग्निक का कान खराब, गंभीर बीमारियों की चपेट में आए बॉलीवुड के ये बड़े सिंगर्स
सोनू निगम की नस दबी, अलका याग्निक का कान खराब, गंभीर बीमारियों की चपेट में आए बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स
बॉलीवुड
राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?
'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
स्पोर्ट्स
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
Parenting
Child Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
एग्रीकल्चर
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
ट्रेंडिंग
ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर
ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget