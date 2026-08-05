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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

'हेरा फेरी 3' को लेकर लंबे समय से खबरें बनी हुई हैं. फिल्म विवादों में भी घिरी रही. अब 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर अहमद खान ने फिल्म को लेकर बात की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Aug 2026 05:36 PM (IST)
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अहमद खान की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तीनों नजर आए थे. तीनों एक्टर्स को फिल्म  'हेरा फेरी 3' में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म की अनाउंसमेंट भी हुई. हालांकि, फिर फिल्म विवादों में घिर गई और फिल्म पोस्टपोन भी हो गई. अक्षय ने खुद कहा कि फिल्म को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले थे.

'हेरा फेरी 3' के डायरेक्शन पर बोले अहमद खान
अब खबरें हैं कि अहमद खान ने 'वेलकम टू द जंगल' के बाद 'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करने को लेकर रिएक्ट किया है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अहमद खान ने कहा, 'उस फिल्म को डायरेक्ट करना एक ऐसा स्पॉट है जो हर कोई करना चाहता है. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, फिरोज नाडियाडवाला और हेरा फेरी एक फैमिली की तरह है. मेरे लिए मैं उस सिनेमा का पार्ट हूं. तो जब भी फिल्म बनेगी, मैं उसका हिस्सा बनने वाला हूं. भले ही मैं डायरेक्ट करूं या नहीं. हम सब मिलकर उसे बनाएंगे.'

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इसके अलावा अहमद खान ने कहा, 'मैंने उन तीनों के साथ काम किया है. मैं अपने करियर क शुरुआत अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ की. जब ये तीनों मेरी फिल्म में होते हैं तो मैं उन्हें राजू, श्याम और बाबू राव के तौर पर नहीं देखता. ये तीनों उस वक्त मेरी फिल्म के कैरेक्टर्स होते हैं. तीनों की टाइमिंग अभी भी सेम है. कई बार मुझे इसे ब्रेक करना होता है. मेरे साथ उन्हें लेकर सिर्फ एक ये ही लड़ाई होती है.'

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'हेरा फेरी 3' क्यों अटकी?
बता दें कि फिल्म कई बार विवादों में घिरी. फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर भी विवाद हुआ. वहीं खबरें आई थीं कि परेश रावल ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया है. इसके बाद ये भी खबरें आईं कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें 25 करोड़ का नोटिस भेजा. इसके बाद परेश के दोबारा फिल्म में एंट्री की रिपोर्ट्स भी आई. वहीं अक्षय और परेश के बीच झगड़े को लेकर भी सुर्खियां बनी. हालांकि, फिर अभी भी अटकी हुई है. 

विक्की ललवानी संग बातचीत में परेश रावल ने इसे लेकर रिएक्ट भी किया था. उन्होंने कहा, 'अक्षय और फिरोज के झगड़े में मैं सैंडविच बन गया था. अक्षय का कहना था कि राइट्स उनके पास हैं और फिरोज का कहना था कि राइट्स उनके पास हैं. मेरे और अक्षय के बीच में झगड़ा होने का कोई और कारण हो ही नहीं सकता. अक्षय कुमार की तरफ से लीगल नोटिस आया था. मुझे लगता है कि ये उनका इमोशनल रिएक्शन था. अक्षय को था कि यार परेश मुझे कैसे मना कर सकता है. मुझे लगता है कि अक्षय इमोशनली परेशान हुए होंगे. इसीलिए नोटिस भेजा होगा.'

मालूम हो कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की जोड़ी को स्क्रीन पर एक साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. फैंस हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Aug 2026 05:36 PM (IST)
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Ahmed Khan Hera Pheri 3
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