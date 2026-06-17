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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं', आमिर खान बोले - मेरी दोनों बीवियों से पूछ लो

'मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं', आमिर खान बोले - मेरी दोनों बीवियों से पूछ लो

आमिर खान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्यार को लेकर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि काफी रोमांटिक इंसान हैं. यकीन ना हो तो उनकी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी करने वाले हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो बहुत रोमांटिक हैं.

'मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं'
आमिर खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वो एक इवेंट में प्यार को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. आमिर ने इवेंट में कहा, 'असल में मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं. मां कसम, मैं बहुत रोमांटिक हूं. बहुत अजीब लगता है बोलते हुए पर आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात. सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं हूं उस टाइप का.'

उन्होंने आगे अपनी फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा, जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं. और जब मैं ऐसी फिल्में देखता हूं तो मैं खो जाता हूं. मै सच्चे प्यार में विश्वास करता हूं.'

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आमिर खान करेंगे तीसरी शादी
बता दें, आमिर खान जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड संग तीसरी शादी रचाने वाले हैं. कुछ दिनों पहले उनहोंने वैरायटी इंडिया से बातचीत में ये कंफर्म कर किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया था कि फिलहाल वो अमेरिका में हैं और दोनों 5 जुलाई को मुंबई में शादी करने वाले हैं. 

आमिर खान ने पिछसे साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को सबके सामने लाकर फैंस को चौंका दिया था. ये कपल अक्सर पब्लिक प्लेस पर एक साथ स्पॉट होता है. हाल ही में फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने पर भी इवेंट में दोनों साथ नजर आए थें.

मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूं', आमिर खान बोले - मेरी दोनों बीवियों से पूछ लो

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आमिर खान की दो शादियां
आमिर खान ने इससे पहले दो की शादियां की थीं. उन्होंने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से की थी और उनके दो बच्चे जुनैद और आइरा हैं. 16 साल बाद, वे 2002 में अलग हो गए. इसके बाद आमिर ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की और उनका एक बेटा आजाद है. शादी के 15 साल बाद, उन्होंने 2021 में अपने अलग होने की घोषणा की, लेकिन मिलकर बेटे की परवरिश करते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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