'कल्कि 2898 AD' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. साउथ सुपस्टार प्रभास स्टारर और नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म का अब सीक्वल बनने जा रहा है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इसे लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. 'सिंग गीथम' के रिलीज़ के बाद के प्रमोशन के दौरान, नाग अश्विन ने फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में एक बड़ा अपडेट दिया है.

नाग अश्विन ने 'कल्कि 2' की शूटिंग पर दिया बड़ा अपडेट

नाग अश्विन ने कहा, 'हम अगस्त या सितंबर में रेगुलर शूटिंग शुरू कर सकते हैं. अभी के लिए यही अपडेट है. उम्मीद है कि हम लंबे समय तक काम करेंगे और ज़्यादातर शूटिंग पूरी कर लेंगे. ज़्यादातर तैयारी पहले ही हो चुकी है और स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है. इसलिए, ये प्रोसेस काफी तेज़ी से होगा.' इसके सीक्वल को लेकर सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है.

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दीपिका की जगह कौन?

बता दें, 'कल्कि 2898 AD' के पहले पार्ट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में थी. क्रिएटिव मतभेदों के कारण दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर ये ऐलान किया था. ऐसे में दर्शक ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि 'सम 80' का किरदार कौन निभाएगा. नई अटकलों के मुताबिक, आलिया भट्ट को को लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुना गया है. आलिया भट्ट फिल्म 'अल्फा' में भी नजर आने वाली हैं, जो जुलाई में रिलीज होने वाली है. हालांकि मेकर्स की तरफ से इस पर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

वहीं, 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'कल्कि 2898 AD' साल 2024 में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड हंगाना के मुताबिक, फिल्म में इंडिया में 294.25 करोड़ की कमाई की थी.

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