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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा

'राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा

फिल्म राम लीला में दीपिका पादुकोण को कैरेक्टर कोचिंग देने वालीं एक्ट्रेस जयति भाटिया ने एक मजेदार किस्सा सुनाया. एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म के सेट पर दीपिका पादुकोण ने खूब गालियां दी थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उन्होंने साल 2007 में 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, साल 2012 में आई 'कॉकटेल' उनकी करियर की टर्निंग प्वाइंट साबित हुई, जहां उनकी दमदार एक्टिंग को खूब सराहा गया. हाल ही में एक्ट्रेस जयति भाटिया ने एक इंटरव्यू में 'राम-लीला' की शूटिंग से पहले दीपिका के साथ हुई वर्कशॉप का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया.

जयति भाटिया ने सुनाया मजेदार किस्सा
सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में 'ससुराल सिमर' का फेम एक्ट्रेस जयति भाटिया ने बताया कि फिल्म 'राम-लीला' के दौरान उन्होंने दीपिका के साथ वर्कशॉप की थी. जयति ने कहा, 'जब मैंने दीपिका के साथ काम शुरू किया, तो उन्होंने हर चीज पूरे जोश के साथ की. मुझे उनके साथ सात दिन तक, रोज चार घंटे काम करना था. मैं लीला के रोल के लिए उन्हें तैयार कर रही था, लेकिन चौथे दिन ही मैंने भंसाली सर से कहा कि 'कॉकटेल' के बाद दीपिका एक निडर एक्ट्रेस बन चुकी हैं.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'अगर मैं तीन दिन और उनके साथ काम करूंगी, तो उनका और आपका समय ही बर्बाद होगा. अब उन्हें सीधे सेट पर ले जाइए. आप जो भी कहेंगे, वो कर लेंगी. वो खुद को किरदार के हिसाब से ढाल लेती हैं और हमेशा कुछ नया और चैलेंजिंग करना चाहती हैं.'

राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा

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दीपिका पादुकोण ने सेट पर दी थीं गालियां
जयति भाटिया ने आगे बताया कि एक एक्सरसाइज के दौरान उन्हें दीपिका का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने कहा, 'भंसाली सर के ऑफिस में एक बालकनी थी और नीचे एक ठेले वाला खड़ा रहता था. मैंने दीपिका से कहा कि तुम्हें बालकनी में खड़े होकर जोर-जोर से गालियां देनी हैं. नीचे नहीं देखना है, बस ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे किसी से लड़ रही हो.'

उन्होंने आगे कहा, 'दीपिका ने दरवाजा खोला और गालियां देना शुरू कर दिया. मैंने जिस जगह सीन खत्म करने के लिए कहा था, वो उससे भी आगे निकल गईं. उन्होंने और भी गालियां बोलीं, जिनमें से कई मैंने पहले कभी सुनी भी नहीं थीं. जो कुछ उन्होंने कभी सुना था, सब उस सीन में इस्तेमाल कर दिया. मैं हैरान रह गई. वो बिल्कुल नहीं डरीं कि कोई उन्हें देख लेगा. उस समय वो स्टार बन चुकी थीं, लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन उनके मन में किसी तरह का डर या झिझक नहीं थी.'

राम लीला' के सेट पर दीपिका पादुकोण ने भेल वाले को दी थीं गालियां, जयति भाटिया का खुलासा

दूसरी बार मां बनने वाली हैं दीपिका
बता दें, फिल्म राम-लीला में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए थे. यहीं से दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हुई थी. इसके बाद दीपिका और रणवीर सिंह ने शादी कर ली और साल 2024 में अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया. वहीं अब दोनों ने अपने दूसरे बच्चे का भी वेलकम करने वाले हैं.

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Published at : 05 Aug 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Jayati Bhatia
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