टीवी एक्ट्रेस संचिता उगाले की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है. मामले में जांच कर रही पुलिस के हाथ अब संचिता का मोबाइल फोन लग चुका है. पुलिस फोन में मौजूद चैट्स और गैलरी की जांच कर रही है. अगर फोन से कुछ डिलीट होने का शक होगा तो फोन को फोरेंसिक में भी भेजा जाएगा.

डिप्रेशन का चल रहा इलाज

पुलिस सूत्रों की माने तो संचिता का 6 महीनों से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था. पुलिस को डॉक्टर के साथ संचिता की बातचीत के चैट्स मिले हैं. पुलिस डॉक्टर से भी समझेगी की आखिर संचिता किस वजह से डिप्रेशन में थी और उस दिशा में आगे की जांच की जाएगी.

आपको बता दें कि घरवालों का आरोप है कि संचिता टेलीविजन में काम के दौरान बहुत परेशान रहा करती थी. संचिता और डॉक्टर के बीच के चैट्स का कुछ अंश ABP के हाथ लगा है.

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संचिता और उनके डॉक्टर्स के बीच की चैट

डॉक्टर- खराब फ्यूचर?

संचिता- मुझे लगता है कि मुझे दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है. फोकस वीक है. सुन नहीं पा रही हूं.

डॉक्टर- क्या आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन ले पाएंगी?

संचिता- बिल्कुल.

डॉक्टर- मुझे बताना कब शुरू कर सकते हैं. आप मुझसे जब चाहें बात कर सकते हैं और जब आपको ठीक फील न हो आप बात कर सकती हो.

संचिता- मुझए कभी भी अच्छा नहीं लग रहा. मैं पूरी तरह खोई रहती हूं.

डॉक्टर- चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा.

संचिता- कब, 6 महीने हो गए हैं. मैं बहुत असामान्य बिहेव कर रही हूं. लोग मुझसे डरते हैं.

डॉक्टर- पहले हमें अपने सेशन शुरू करने होंगे. उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता. पहले हमारे ऑनलाइन सेशन होंगे. फिर जब आप कम्फर्टेबल होंगे फिर सामने-आमने से सेशन लेंगे. मुझे आपके बारे में सारी डिटेल्स जाननी हैं. आपके पास्ट के बारे में सब जानना है. तब मैं आपको कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सकता हूं.

संचिता- मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन कोई थैरेपी काम नहीं कर रही है.

डॉक्टर- पॉजिटिव रहिए. भगवान पर विश्वास रखिए.

संचिता- मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस-विश्वास नहीं है.

डॉक्टर-फिर आपको मुझसे क्या मदद चाहिए

संचिता- मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं आगे क्या वर्क करता है.

डॉक्टर- अपना ध्यान रखिए.

संचिता- हां.