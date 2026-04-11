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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋद्धिमा कपूर की चियर लीडर बनीं आलिया भट्ट , ननद की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया खास पोस्ट

ऋद्धिमा कपूर की चियर लीडर बनीं आलिया भट्ट , ननद की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया खास पोस्ट

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी जल्द ही फिल्म ‘दादी की शादी’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. इस खास मौके पर आलिया भट्ट ने अपनी ननद को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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रणबीर कपूर की बहन और आलिया भट्ट की ननद रिद्धिमा कपूर साहनी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. वह फिल्म 'दादी की शादी' के जरिए पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. उनके इस नए सफर को लेकर परिवार और फैंस दोनों काफी एक्साइटेड हैं.

आलिया भट्ट ने किया ननद रिद्धिमा कपूर का सपोर्ट
आलिया भट्ट भी अपनी ननद के लिए चीयरलीडर बन गई हैं. आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी सेक्शन में फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट वाला पोस्टर शेयर करते हुए खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'Wohooo नीतू और रिद्धिमा कपूर साहनी', साथ ही डिज़ी और रेनबो इमोजी भी शेयर किए.

ऋद्धिमा कपूर की चियर लीडर बनीं आलिया भट्ट , ननद की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया खास पोस्ट

कब रीलीज होगी फिल्म?
एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पर पेश की जा रही फिल्म 'दादी की शादी' इस साल 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर रिलीज डेट शेयर करते हुए लिखा, 'दादी इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं और सारे नियम भी तोड़ रही हैं! क्या परिवार उनके साथ है या उनके खिलाफ? 8 मई को रिलीज़ होगी. रही दादी की शादी में जानिए. Gen D से Gen Z तक, सभी इनवाइटेड हैं.'

 
 
 
 
 
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बता दें, इस फिल्म को आशीष आर. मोहन ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे आरटेक स्टूडियोज, बीइंगयू स्टूडियोज और शिमला टॉकीज प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 'दादी की शादी' में रिद्धिमा कपूर की मां नीतू कपूर, कपिल शर्मा, सरथ कुमार, निखत हेगड़े, तेजस्विनी कोल्हापुरे और सादिया खतीब जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. 

पिछले साल मई में रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपनी इस डेब्यू फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी. इस खास मौके पर उन्होंने एक इमोशनल नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म के सेट पर काम करने का अनुभव और उत्साह जाहिर किया. रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपने इस खास अनुभव को साझा करते हुए लिखा, 'पहला हमेशा स्पेशल होता है, क्योंकि यही 'पहली बार' हमारे जीवनभर की सीख का आधार बनती हैं.'

हालांकि, कैमरे के सामने यह रिद्धिमा कपूर साहनी का पहला अनुभव नहीं है. इससे पहले वह नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ' में कैमियो करती नजर आ चुकी हैं.

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Published at : 11 Apr 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Riddhima Kapoor Sahni Alia Bhatt Dadi Ki Shaadi
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