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शनाया कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर एक लुक से एक्ट्रेस बिखेरती हैं ग्लैमर का जादू
Shanaya Kapoor 10 Photos: शनाया कपूर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनके हर नए फोटोशूट और लुक पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.
शनाया कपूर प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर नई तस्वीर और वीडियो आते ही फैंस के बीच वायरल हो जाती है. उनके फैशन सेंस और खूबसूरत अंदाज़ के लाखों लोग दीवाने हैं, जो हर बार उनके नए लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :Shanaya Kapoor
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