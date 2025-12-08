बॉलीवुड का नया जमाल कूडु बना 'रहमान डकैत' का एंट्री सॉन्ग, नेटीजंस के सिर चढ़ी FA9LA की दीवानगी

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. जबरदस्त स्टारकास्ट और सबकी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस इस फिल्म को हिट बनाने का सबसे बड़े फैक्टर्स रहे. इसके अलावा ऑडियंस जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं वो है कि 'धुरंधर' के प्लेलिस्ट की.

फिल्म का हर एक गाना जबरदस्त है. लेकिन इन दिनों रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA नेटीजंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इंटरनेट यूजर्स इस साउंड ट्रैक की जमकर तारीफ करने में लगे हुए हैं. साथ ही इसे एनिमल में बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग 'जमाल कुडू' से कंपेयर भी कर रहे हैं.

अक्षय खन्ना के स्वैग के दीवाने हुए नेटीजंस

'धुरंधर' का हर एक गाना जबरदस्त है लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA है. ये एक अरेबिक गाना है जिसमें बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने अपनी आवाज दी है. इस हाई एनर्जेटिक सॉन्ग के वायरल होते ही नेटीजंस इसे बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग 'जमाल कुडू' से कंपेयर करने लगे. जानें कैसा है नेटिजंस का रिएक्शन

एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने 'धुरंधर' की क्लिप शेयर की जिसमें बैकग्राउंड में FA9LA बज रहा है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि, 'अगर एडिक्शन एक साउंडट्रैक होता तो वो ये अरेबिक बैकग्राउंड म्यूजिक होता.' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब अक्षय खन्ना का ये एंट्री सॉन्ग उनके लूप पर चल रहा है.

If addiction had a soundtrack, it would be this Arabic BGM. Rahman Dakait entry on loop 🔥🎧#Dhurandhar #AkshayeKhanna pic.twitter.com/cpKPXMew3z — Abdul_azeez (@555_azeez) December 7, 2025



वहीं दूसरे एक्स यूजर ने भी अक्षय खन्ना के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार अभिनेता ने सबका दिल जीत लिया है. FA9LA में अक्षय खन्ना के स्वैग को दिखाते हुए यूजर ने लिखा कि, 'रहमान डकैत ने ऑडिएंस के दिलों पर डाका डाल दिया है.'





एक्स (पहले ट्विटर) में तो नेटीजंस FA9LA के दीवाने बने हुए हैं. वहीं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला. हर जगह सिर्फ अक्षय खन्ना और उनके स्वैग के ही चर्चे हो रहे हैं. फैंस भी अभिनेता के इस अंदाज के दीवाने बने बैठे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Play Beatz (@__play.beatz)

सोशल मीडिया पर FA9LA को 'जमाल कुडू' से कंपेयर किया जा रहा है. सबका यही मानना है कि इस गाने ने फिल्म में रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना का रुतबा बढ़ा दिया है. चारों तरफ FA9LA के ही चर्चे हैं. यूजर्स FA9LA को 'जमाल कुडू' का कंपटीटर तक कह रहे हैं. इस एंट्री सॉन्ग के बिट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और वेब ने नेटीजंस के दिल और पर कब्जा कर लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Abhinav (@abhinaview)

अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग FA9LA के बारे में

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में ये भी एक मुख्य किरदार है और एक्टर ने अपनी परफेक्ट एक्टिंग से इस कैरेक्टर का सिर्फ रोल ही प्ले नहीं किया बल्कि इसे जिया भी है.

इसके साथ ही जब फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो बहरीन सिंगर फ्लिपराची की आवाज में FA9LA बचता है जिसमें रहमान डकैत झूमता नजर आएगा. क्लिप में अक्षय खन्ना ऑल ब्लैक आउटफिट में सनग्लास लगाते हुए फुल स्वैग में नजर आते हैं.

गाने के खलीजी हिपृहॉप बिट्स और विजुअल्स इसे एक परफेक्ट गैंगस्टर एंट्री सॉन्ग बनाते हैं. बता दें, बहरीन अरेबिक में 'फा ला' का मतलब मस्ती होता है