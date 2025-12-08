हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड का नया जमाल कूडु बना 'रहमान डकैत' का एंट्री सॉन्ग, नेटीजंस के सिर चढ़ी FA9LA की दीवानगी

बॉलीवुड का नया जमाल कूडु बना 'रहमान डकैत' का एंट्री सॉन्ग, नेटीजंस के सिर चढ़ी FA9LA की दीवानगी

Akshaye Khanna's Entry Song: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे है. नेटीजंस पर भी इस गाने का असर देखा जा सकता है. कई लोग तो इसकी तुलना जमाल कुडू से भी कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है. जबरदस्त स्टारकास्ट और सबकी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस इस फिल्म को हिट बनाने का सबसे बड़े फैक्टर्स रहे. इसके अलावा ऑडियंस जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं वो है कि 'धुरंधर' के प्लेलिस्ट की.

फिल्म का हर एक गाना जबरदस्त है. लेकिन इन दिनों रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA नेटीजंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इंटरनेट यूजर्स इस साउंड ट्रैक की जमकर तारीफ करने में लगे हुए हैं. साथ ही इसे एनिमल में बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग 'जमाल कुडू' से कंपेयर भी कर रहे हैं.  

अक्षय खन्ना के स्वैग के दीवाने हुए नेटीजंस
'धुरंधर' का हर एक गाना जबरदस्त है लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA है. ये एक अरेबिक गाना है जिसमें बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने अपनी आवाज दी है. इस हाई एनर्जेटिक सॉन्ग के वायरल होते ही नेटीजंस इसे बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग 'जमाल कुडू' से कंपेयर करने लगे. जानें कैसा है नेटिजंस का रिएक्शन 

एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने 'धुरंधर' की क्लिप शेयर की जिसमें बैकग्राउंड में FA9LA बज रहा है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि, 'अगर एडिक्शन एक साउंडट्रैक होता तो वो ये अरेबिक बैकग्राउंड म्यूजिक होता.' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब अक्षय खन्ना का ये एंट्री सॉन्ग उनके लूप पर चल रहा है. 


वहीं दूसरे एक्स यूजर ने भी अक्षय खन्ना के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार अभिनेता ने सबका दिल जीत लिया है. FA9LA में अक्षय खन्ना के स्वैग को दिखाते हुए  यूजर ने लिखा कि, 'रहमान डकैत ने ऑडिएंस के दिलों पर डाका डाल दिया है.'
बॉलीवुड का नया जमाल कूडु बना 'रहमान डकैत' का एंट्री सॉन्ग, नेटीजंस के सिर चढ़ी FA9LA की दीवानगी


एक्स (पहले ट्विटर) में तो नेटीजंस FA9LA के दीवाने बने हुए हैं. वहीं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला. हर जगह सिर्फ अक्षय खन्ना और उनके स्वैग के ही चर्चे हो रहे हैं. फैंस भी अभिनेता के इस अंदाज के दीवाने बने बैठे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Play Beatz (@__play.beatz)

सोशल मीडिया पर FA9LA को 'जमाल कुडू' से कंपेयर किया जा रहा है. सबका यही मानना है कि इस गाने ने फिल्म में रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना का रुतबा बढ़ा दिया है. चारों तरफ FA9LA के ही चर्चे हैं. यूजर्स FA9LA को 'जमाल कुडू' का कंपटीटर तक कह रहे हैं. इस एंट्री सॉन्ग के बिट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और वेब ने नेटीजंस के दिल और पर कब्जा कर लिया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhinav (@abhinaview)

अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग FA9LA के बारे में
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में ये भी एक मुख्य किरदार है और एक्टर ने अपनी परफेक्ट एक्टिंग से इस कैरेक्टर का सिर्फ रोल ही प्ले नहीं किया बल्कि इसे जिया भी है.

इसके साथ ही जब फिल्म में उनकी एंट्री होती है तो बहरीन सिंगर फ्लिपराची की आवाज में FA9LA बचता है जिसमें रहमान डकैत झूमता नजर आएगा. क्लिप में अक्षय खन्ना ऑल ब्लैक आउटफिट में सनग्लास लगाते हुए फुल स्वैग में नजर आते हैं.

गाने के खलीजी हिपृहॉप बिट्स और विजुअल्स इसे एक परफेक्ट गैंगस्टर एंट्री सॉन्ग बनाते हैं. बता दें, बहरीन अरेबिक में 'फा ला' का मतलब मस्ती होता है

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Akshay Khanna Dhurandhar FA9LA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
हेल्थ
Silent Killer Diseases: साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
शिक्षा
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
यूटिलिटी
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget