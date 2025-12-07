'धुरंधर' कैसे बनी बॉक्स ऑफिस पर महारथी? ये रही 5 वजहें

'धुरंधर' पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसकी कमाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. रिलीज के पहले से ही इसके लेकर बज बना हुआ था और फैंस ने बेसब्री से फिल्म का इंतजार भी किया. अब जब फिल्म पर्दे पर रिलीज हो चुकी है तो ऑडियंस भी अपने प्यार दिखाने से कतरा नहीं रहे हैं. आइए इन 5 बड़ी वजहों से जानते हैं कैसे 'धुरंधर' बनी आदित्य धर के लिए मास्टरस्ट्रोक.

'धुरंधर' को हिट बनाने में इन वजहों का रहा बड़ा हाथ

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसमें कमाल की स्टारकास्ट और गजब की कहानी देखी जा सकती है जिस वजह से फिल्म इतनी जबरदस्त तरीके से पैसे कमा रही है. इसके अलावा कई कारण है जिस वजह से आदित्य धर की 'धुरंधर' को इतना पसंद किया जा रहा है. क्रिटिक्स भी फिल्म की कहानी,विजुअल्स ,स्टारकास्ट समेत हर एक चीज की तारीफ करने में लगे हुए हैं.

'धुरंधर' के हिट होने का पहले कारण ये है कि इसे आदित्य धर के निर्देशन पर बनाया गया है. आदित्य धर की बात करें तो वो देशभक्ति फिल्में बनाने में माहिर हैं. उनकी डेब्यू फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' इस बात का परफेक्ट उदाहरण है. दूसरी वजह की बात करें तो वो ये है कि 'धुरंधर' के रिलीज के पहले से ही इसे लेकर काफी बज क्रिएट हुआ था. फर्स्ट लुक से लेकर ट्रेलर रिलीज तक, फैंस का एक्साइटमेंट गजब का रहा. फिल्म को लेकर अलग-अलग कयास लगाए गए कि ये गैंगस्टर ड्रामा है या कुछ और. इसके अलावा 'धुरंधर' को मेजर मोहित शर्मा के बायोग्राफी से भी कनेक्ट किया जाने लगा. फिल्म में कमाल के गाने और म्यूजिक एड किए गए हैं. अरिजीत सिंह, जैस्मीन सैंडल्स, मधुबन्ती बागची समेत कई कलाकारों ने 'धुरंधर' के एल्बम के लिए अपनी गायकी का जलवा बिखेरा है. इतना ही नहीं फिल्म के ट्रेलर में 65 साल बाद सूफी सॉन्ग 'न तो कारवां की तलाश है' सुनने को मिला. जो ऑडिएंस के लिए किसी स्पेशल ट्रीट से कम नहीं था. फिल्म में तीन-तीन खलनायक दिखाए गए जो अपने रोल्स में बिल्कुल माहिर हैं. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना तीनों ही विलेन के किरदार के लिए परफेक्ट हैं और इसका उदाहरण भी वो कई बार पेश कर चुके हैं. 'धुरंधर' के ट्रेलर में भी तीनों की रूह कंपा देने वाली झलकियां देखने को मिली थी.

रणवीर सिंह की वापसी भी है सबसे बड़ा फैक्टर

'धुरंधर' के जरिए रणवीर सिंह ने ढाई साल बाद पर्दे पर वापसी की है. आखिरी बार उन्हें करण जौहर की मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया जो 2023 में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह की जबरदस्त वापसी भी 'धुरंधर' के हिट होने में एक मेजर फैक्टर साबित हुआ है.

सिर्फ यही नहीं एक्टर को बॉलीवुड का पावर हाउस कहा जाता है और एक बात फिर उन्होंने अपनी इस उपाधि को जस्टिफाई भी किया. पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और सिम्बा जैसी फिल्मों में अपना पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने के बाद 'धुरंधर' में भी एक्टर क्रिटिक्स की तारीफे बटोर रहे हैं.