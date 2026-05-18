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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइरफान खान की अनरिलीज्ड डायरेक्टोरियल फिल्म ‘अलविदा’ का वीडियो वायरल, पत्नी सुतापा सिकदर ने शेयर की BTS झलक

इरफान खान की अनरिलीज्ड डायरेक्टोरियल फिल्म ‘अलविदा’ का वीडियो वायरल, पत्नी सुतापा सिकदर ने शेयर की BTS झलक

Irrfan Khan: एक्टर इरफान खान से निर्देशक के रुप में भी काम किया था. लेकिन उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी. अब उनकी पत्नी सुतापा ने फिल्म 'अलविदा' की कुछ BTS झलक शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. लेकिन उनकी फिल्में अक्सर उनकी याद दिलाती हैं. एक्टिंग  के अलावा इरफान खान ने डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था. हालांकि उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'अलविदा' रिलीज नहीं हो पाई थी. वहीं अब इरफान खान की पत्नी ने 'अलविदा' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो को उनकी प

इरफान खान की अनरिलीज्ड फिल्म का वीडियो वायरल
पत्नी सुतापा सिकदर ने इंस्टाग्राम पर 'अलविदा' का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर किया है. बीटीएस वीडियो में फैंस को एक्टर अभिनेता इरफान खान के फिल्ममेकर बनने के सफर की एक खास और कम देखी गई झलक देखने को मिली. ये वीडियो शेयर करते हुए इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदर ने लिखा, 'इरफान और मैंने मिलकर इस छोटे से जेम को बनाया था. मैंने कुष्ठ रोग पर आधारित यह कहानी लिखी थी और इरफान ने इसे एक खूबसूरत लव स्टोरी में बदल दिया.'

सुतापा सिकदर ने आगे बताया कि उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे. उन्होंने लिखा, 'नवाजुद्दीन उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे. मुझे याद है कि वो हर बात पर 'जी जी' कहा करते थे… वो NSD में हमारे जूनियर थे. सेटअप छोटा था, लेकिन सपने और जुनून बहुत बड़ा था.'

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वहीं, वीडियो में दिखाए गए टेक्स्ट ने इरफान खान की डायरेक्शन सोच की भी खास झलक दी. इसमें लिखा था, 'उनका विजन बहुत मजबूत था. उस समय टीवी इंडस्ट्री में जिन कई डायरेक्टर्स से मैं मिली, उनसे अलग इरफान कम चीजों में विश्वास रखते थे.'

 
 
 
 
 
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फिल्म 'अलविदा' के बारे में
'अलविदा' को शुरुआत में कुष्ठ रोग पर आधारित कहानी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में इरफान खान ने इसे एक खूबसूरत लव स्टोरी का रूप दे दिया. वीडियो में यह भी बताया गया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इरफान खान ने ही सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डायरेक्ट किया था.

वीडियो में कहा गया, 'नवाज उस समय नए थे, लेकिन आज भी यह उनकी मेरी सबसे पसंदीदा परफॉर्मेंस में से एक है.' नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी खुद इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में बात कर चुके हैं. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, 'बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2000 में 'अलविदा' नाम की फिल्म में इरफान खान ने मुझे पहली बार डायरेक्ट किया था.'

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा था, 'ये बतौर लीड एक्टर मेरी पहली फिल्म थी और बतौर डायरेक्टर इरफान खान की भी. अगर उन्होंने निर्देशन में आगे काम किया होता, तो वो एक्टर की तरह ही एक सफल फिल्ममेकर भी बनते.'

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इरफान खान के बारे में
बता दें, इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ था. वो 53 साल के थे. अभिनेता लंबे समय से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और बाद में उन्हें कोलन इन्फेक्शन भी हो गया था. उनकी आखिरी थिएटर रिलीज फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ समय पहले मार्च 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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Published at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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Irrfan Khan Nawazuddin Siddiqui Sutapa Sikdar
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