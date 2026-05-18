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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपिता की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए अपारशक्ति खुराना, वीडियो शेयर कर लिखा- 'मिस यू द कूलेस्ट खुराना'

पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए अपारशक्ति खुराना, वीडियो शेयर कर लिखा- 'मिस यू द कूलेस्ट खुराना'

एक्टर अपारशक्ति खुराना ने पिता की बर्थ एनीवर्सरी पर उन्हें याद किया, इमोशनल वीडियो में वो हारमोनियम पर मेहंदी हसन का गीत गाते नजर आए. उन्होंने पोस्ट में लिखा, मिस यू अ लॉट, द कूलेस्ट खुराना.

By : आईएएनएस | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 May 2026 01:54 PM (IST)
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एक्टर अपारशक्ति खुराना ने सोमवार को पिता पंडित पी. खुराना की बर्थ एनीवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिाया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पिता को याद करते हुए वीडियो पोस्ट की. इस वीडियो में वे हारमोनियम बजाते हुए मेहंदी हसन का गाना 'मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो' गा रहे हैं.

पापा की कही बातों को याद किया
एक्टर ने अपनी वीडियो पोस्ट कर लिखा, आज पापा का जन्मदिन है. काफी बार उनकी याद में मेहंदी हसन साहिब का 'मुझे तुम नजर से' गाता हूं. पापा हमेशा कहा करते थे, 'वह बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं - उनको तमीज से गाया करो.' कोशिश कर रहा हूं पापा, तमीज से गाने की और बेहतर आर्टिस्ट बनने की. मिस यू अ लॉट- द कूलेस्ट खुराना.

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अपारशक्ति और आयुष्मान दोनों ही थे पिता के बहुत करीब 
बता दें कि अपारशक्ति खुराना और आयुष्मान खुराना के पिता, पंडित पी. खुराना (वीरेंद्र खुराना), उत्तर भारत के एक फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट थे. उन्हें एस्ट्रोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज और इस विषय पर कई किताबें लिखने के लिए जाना जाता था. 19 मई 2023 को हार्ट अटैक के कारण उनका मोहाली में निधन हो गया था. अपारशक्ति और आयुष्मान दोनों ही अपने पिता के बहुत करीब थे.

फिल्म 'जब खुली किताब' में निभाया था इमोशनल रोल
अपारशक्ति खुराना हालिया रिलीज फिल्म 'जब खुली किताब' में नजर आए थे. फिल्म की कहानी दो ऐसे ओल्ड एज कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर डिवोर्स लेते हैं. फिल्म में अपारशक्ति ने आर.के. नेगी नाम के एक छोटे वकील का रोल निभाया है. उनका रोल एक इमोशनल और काम की तलाश में रहने वाले वकील का है, जो पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया के ओल्ड एज कपल  के डिवोर्स के मामले को संभालता है.

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साउथ सिनेमा में करेंगे डेब्यू
इसी के साथ ही, एक्टर साउथ सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. एक्टर तमिल फिल्म 'रूट - रनिंग आउट ऑफ टाइम' (साइंस-फिक्शन थ्रिलर) में नजर आएंगे. इस साइंस-फिक्शन फिल्म का डायरेक्शन सूर्यप्रताप एस. द्वारा किया गया है और इसमें वह तमिल एक्टर गौतम कार्तिक के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

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Published at : 18 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
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