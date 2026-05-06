'वाराणसी' के हैदराबाद में शूट हो रहे अंडरवाटर सीक्वेंस, 15 लाख लीटर पानी की वजह से हो गई दिक्कत

एस एस राजमौली की साई-फाई एपिक 'वाराणसी' चर्चा में बनी है. फिल्म की हैदराबाद में शूटिंग चल रही है. रिपोर्ट्स हैं कि गगनपहाड़ में फिल्म सिटी स्टूडियो में में मेकर्स अंडरवाटर सीक्वेंस शूट कर रहे हैं. इसके लिए मेकर्स ने 150 वाटर टैंकर्स की रिक्वेस्ट की. लेकिन तेलंगाना में गर्मियों के कारण पानी की डिमांड बढ़ गई है और इसी कारण से वाराणसी के मेकर्स को पानी के लिए मना कर दिया गया है.

'वाराणसी' के अंडरवाटर सीक्वेंस

तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साई दुर्गा आर्ट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि वाराणसी के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं उन्होंने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) से 150 वाटर टैंकर्स (10 हजार लीटर का एक) की रीक्वेस्ट की. पानी अंडरवाटर सीक्वेंस के लिए जरुरी है. उन्होंने HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी से कहा कि उन्हें शूट क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से साफ पानी चाहिए. प्रोडक्शन हाउस ने ये भी कहा कि वो सप्लाई प्वॉइंट से शूटिंग लोकेशन तक का भी पैसा देने के लिए तैयार हैं.

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हालांकि, HMWSSB के ऑफिसर्स ने उनकी इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वाराणसी के शूट के लिए वाटर टैंकर्स नहीं दिए जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद में गर्मी की वजह से बढ़ती पानी की डिमांड को पूरा करने में दिक्कत आ रही है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के अंडरवाटर सीक्वेंस मई में ही शूट होंगे और मेकर्स अब किसी और सोर्सेस से पानी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं.

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इस फिल्म को एस एस राजामौली बना रहे हैं. फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. मेकर्स ने महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है.