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Happy Birthday Nushrat Bharucha: कितनी पढ़ी लिखी हैं नुसरत भरूचा? इस फिल्म से चमकी किस्मत
नुसरत भरूचा के जन्मदिन पर जानिए कैसे एक्ट्रेस ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. आज के दौर में उनका नां खुद में एक ब्रैंड है.
जानिए कैसे एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री में नुसरत भरूचा ने कमाया नाम. पढ़ाई-लिखाई के साथ साथ कैसे पूरा किया एक्टर बनने का सपना.
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Published at : 17 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :Nusrat Bharucha
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