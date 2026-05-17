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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHappy Birthday Nushrat Bharucha: कितनी पढ़ी लिखी हैं नुसरत भरूचा? इस फिल्म से चमकी किस्मत

Happy Birthday Nushrat Bharucha: कितनी पढ़ी लिखी हैं नुसरत भरूचा? इस फिल्म से चमकी किस्मत

नुसरत भरूचा के जन्मदिन पर जानिए कैसे एक्ट्रेस ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. आज के दौर में उनका नां खुद में एक ब्रैंड है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 May 2026 02:49 PM (IST)
नुसरत भरूचा के जन्मदिन पर जानिए कैसे एक्ट्रेस ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. आज के दौर में उनका नां खुद में एक ब्रैंड है.

जानिए कैसे एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री में नुसरत भरूचा ने कमाया नाम. पढ़ाई-लिखाई के साथ साथ कैसे पूरा किया एक्टर बनने का सपना.

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एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री के जाने माने नामोंं में से एक है नुसरत भरूचा. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने दम पर बॉलीवुड में कदम रखने से लेकर नुसरत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई.
एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री के जाने माने नामोंं में से एक है नुसरत भरूचा. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने दम पर बॉलीवुड में कदम रखने से लेकर नुसरत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई.
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17 मई, 1985 को मुंबई में जन्मीं नुसरत भरूचा, तनवीर भरूचा और तसनीम भरूचा की इकलौती संतान हैं. नुसरत ने कई फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है.
17 मई, 1985 को मुंबई में जन्मीं नुसरत भरूचा, तनवीर भरूचा और तसनीम भरूचा की इकलौती संतान हैं. नुसरत ने कई फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है.
Published at : 17 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Nusrat Bharucha

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