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एयरपोर्ट पर जैकलीन फर्नांडिस का दिखा स्टाइलिश लुक, मौनी ने ब्लैक आउटफिट में लूट महफिल, देखें तसवीरें
Bollywood Celebs Airport Look: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और मौनी रॉय को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
हर रोज एयरपोर्ट पर कई सेलेब्स को स्पॉट किया जाता है. अब हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस और मौनी रॉय को स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने स्टाइलिश लुक से महफिल लूट ली. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
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Published at : 18 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :Jacqueline Fernandez Mouni Roy
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