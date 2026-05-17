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Cannes 2026: साड़ी के बाद दिखा अदिति राव का ग्लैमरस अवतार, नियॉन ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें
Aditi Rao Hydari Cannes Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल से एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का दूसरा लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस ने स्टाइलिश गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर शिरकत की.
अदिति राव हैदरी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई. पहले दिन वो ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आईं, जिसमें उनका ग्रेस और एलिगेंस लोगों को खूब पसंद आया. वहीं दूसरे दिन उन्होंने स्टाइलिश ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर एंट्री ली और अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.
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Published at : 17 May 2026 03:57 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Cannes 2026
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