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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: साड़ी के बाद दिखा अदिति राव का ग्लैमरस अवतार, नियॉन ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: साड़ी के बाद दिखा अदिति राव का ग्लैमरस अवतार, नियॉन ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत, देखें तस्वीरें

Aditi Rao Hydari Cannes Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल से एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का दूसरा लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस ने स्टाइलिश गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर शिरकत की.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 17 May 2026 03:57 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Cannes Look: कान्स फिल्म फेस्टिवल से एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का दूसरा लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस ने स्टाइलिश गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर शिरकत की.

अदिति राव हैदरी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई. पहले दिन वो ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आईं, जिसमें उनका ग्रेस और एलिगेंस लोगों को खूब पसंद आया. वहीं दूसरे दिन उन्होंने स्टाइलिश ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर एंट्री ली और अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.

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कान्स फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन अदिति राव ने ग्लैमरस लुक में एंट्री ली. एक्ट्रेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
कान्स फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन अदिति राव ने ग्लैमरस लुक में एंट्री ली. एक्ट्रेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
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अदिति ग्रीन कलर के हाई स्लिट गाउन में दिखीं. एक्ट्रेस के इस लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.
अदिति ग्रीन कलर के हाई स्लिट गाउन में दिखीं. एक्ट्रेस के इस लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.
Published at : 17 May 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari Cannes 2026

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