आमिर खान की वजह से कैसे हुई थी अक्षय-ट्विंकल की शादी? खिलाड़ी कुमार ने बताया दिलचस्प किस्सा

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के पावर कपल हैं. फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं. अक्षय और जनवरी 2011 में शादी के बंधन में बधे थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली आमिर खान की वजह से अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी हुई थी. अक्षय और ट्विंकल ने कुछ साल पहले 'कॉफी विद करण' में इस बारे में खुलकर बात की थी, वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में भी अक्षय ने ट्विंकल के साथ शादी के लिए आमिर को थैंक्यू किया है.

ट्विंकल से शादी के लिए अक्षय ने आमिर खान को क्यों कहा थैंक्यू?

दरअसल ट्विंकल की बैक-टू-बैक फ्लॉप फिल्में हो रही थीं और उन्होंने सोचा था कि उनकी आमिर खान संग फिल्म 'मेला' तो यकीनन हिट होगी. ठीक उसी समय जब अक्षय ने उन्हें प्रपोज किया, तो उन्होंने मजाक में कहा कि अगर 'मेला' फ्लॉप हुई तो वह उनसे शादी कर लेंगी. उन्हें पूरा यकीन था कि यह हिट होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा.

'खिलाड़ी' अभिनेता से हाल ही में रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में इसके बारे में पूछा गया था. उनसे पूछा गया कि वह अपनी पत्नी का भी मजाक उड़ाते हैं और कहा कि उनकी केवल 12 फिल्में हैं जिनमें से 11 फ्लॉप रहीं उन्होंने कहा, "उसने खुद मुझे बताया कि उसने 12 फ़िल्में कीं और सिर्फ़ एक ही चली. वो असल में राइटर बनना चाहती थी. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी. वो बहुत होशियार बच्ची थी. उसे फ़िल्मों का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो इंडस्ट्री में आ गई."

उन्होंने आगे बताया, "जब वह आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' कर रही थीं, तब हमारा अफेयर चल रहा था, हम घूम रहे थे, मैंने उनसे कहा, 'चलो शादी कर लेते हैं.' लेकिन उन्होंने कहा, 'अगर यह 'मेला' फिल्म नहीं चली, तो मैं शादी कर लूंगी.' उन्होंने कहा कि आमिर खान साहब स्टारर और धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 'मेला' ज़रूर हिट होगी. यह मेरे लिए किस्मत की बात थी, माफ़ करना आमिर खान साहब, आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपकी वजह से हो गई."





अक्षय और ट्विंकल ने क्यों की थी इंटीमेट शादी?

अक्षय कुमार ने अपनी गुपचुप शादी के बारे में भी बताया और ये भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने इंडस्ट्री से किसी को क्यों अपन वेडिंग में नहीं बुलाया था. उन्होंने कहा, "नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया, न ही मैंने किसी को बताया. मैं उस समय शूटिंग कर रहा था. शाम 6 बजे तक, वह भी अपनी शूटिंग से लौट आईं और हमने एक दोस्त की छत पर शादी कर ली." उस समय, जब ट्विंकल ने दोपहर 4 बजे आमिर को फ़ोन करके बताया कि उन्हें शाम को ही शादी में आना है, तो वह चौंक गए और उन्हें लगा कि वह दिन में सपना देख रहे हैं. इस बारे में पूछे जाने पर, अक्षय ने कहा, "क्यों नहीं हो सकती. शादियाँ, अफेयर जो होते हैं, वो जल्दी ही होते हैं. उनको बोलते हैं, चट मंगनी, पट ब्याह." बता दें कि अक्षय और ट्विंकल ने लगभग 50 लोगों के साथ एक इंटीमेट शादी की थी.

ये भी पढ़ें:-Jolly LLB 3 Box Office Day 3: ‘जॉली एलएलबी 3’ ने संडे को लूट लिया बॉक्स ऑफिस, ओपनिंग वीकेंड पर 'जाट' के छुड़ा दिए छक्के, ये रिकॉर्ड भी बना डाला