कितनी अमीर हैं करीना- करिश्मा कपूर! अक्षय कुमार ने खोल दी दोनों बहनों की पोल

कपूर खानदान की दो बेटियां करीना और करिश्मा अपने करियर की वजह से फैंस की फेवरेट हैं. इसके अलावा दोनों की खूबसूरती के भी लोग कायल है. दोनों के बारे में एक- एक डिटेल जानना लोग पंसद करते हैं. अब हाल ही में अक्षय कुमार ने दोनों बहनों की ऐसी पोल खोली है, जिसे जानकर फैंस भी हैरान रह जाने वाले हैं.

अक्षय कुमार, करीना और करिश्मा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करेत हैं. करीना और करिश्मा ने अक्षय के साथ कई फिल्मों में भी काम किया है. ऐसे में इनकी दोस्ती काफी अच्छी और मजाक- मस्ती से भरपूर है. हाल ही में अक्षय और करिश्मा जब एक शो में साथ नजर आए तो अक्षय ने यहां मस्ती का ऐसा तड़का लगाया कि करिश्मा भी बोल पड़ीं 'कुछ भी'. दरअसल अक्षय ने यहां पर करीना और करिश्मा की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ राज खोल दिए हैं.

हाल ही में करिश्मा कपूर, अक्षय के नए रियलिटी शो का हिस्सा बनीं, जहां दोनों ने जमकर मस्ती की. अक्षय ने इस शो के दौरान बताया कि करीना और करिश्मा का बांद्रा की हर बिल्डिंग में घर है. शो के दौरान मस्ती- मस्ती में अक्षय, करिश्मा को चिढ़ाते हुए कहते हैं, 'बांद्रा में हर बिल्डिंग में इनका एक फ्लैट होता है. बिल्डिंग के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है, K कपूर, ये लोग पूरा नाम नहीं लिखवाते हैं. इनकी मां बबीता कपूर के नेमप्लेट पर B कपूर लिखा होता है.'

आगे अक्षय कहते हैं कि 'मैंने पूछा तो ये लोग कहते हैं हमें सांताक्रूज़ और खार में भी फ्लैट लेना है. ये लोग इतने इमानदार हैं कि एक बिल्डिंग में एक ही फ्लैट खरीदते हैं, ताकि बाकी फ्लैट दूसरे लोग भी ले सकें.' इस बात पर हंसते हुए करिश्मा कहती हैं 'कुछ भी, आपको पता है, ये पूरा जुहू खरीद चुके हैं'. इसके बाद सभी हंसने लगते हैं. शो में करिश्मा के साथ अनु मलिक और मौनी रॉय भी इस एपिसोड का हिस्सा बने हैं.

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है इससे पहले भी अक्षय अपनी फिल्म 'गुड न्यूज' के प्रमोशन के दौरान करीना कपूर खान को इसी बात पर चिढ़ा चुके हैं. अक्षय जब फिल्म की अन्य कास्ट के साथ कपिल शर्मा के शो में आए थे उस समय उन्होंने करीना को इस बात पर चिढ़ाया था.