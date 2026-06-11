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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे उतना भी नहीं मिला...', क्या 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अक्षय कुमार ने लिए 1.7 करोड़ रुपये? एक्टर ने बताया सच

'मुझे उतना भी नहीं मिला...', क्या 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अक्षय कुमार ने लिए 1.7 करोड़ रुपये? एक्टर ने बताया सच

Akshay Kumar Welcome to the Jungle fees: कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए फीस घटाई. अब इस पर खिलाड़ी कुमार ने खुद रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 11 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन कॉमेडी फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 11 जून को 'वेलकम टू द जंगल' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाल ही में ऐसे खबरें आईं कि अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अपनी फीस घटाई है. अब एक्टर ने खुद इस पर रिएक्ट किया है. 

क्या अक्षय कुमार ने लिए 1.7 करोड़ रुपये?
कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अक्षय कुमार 1.7 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. उन्होंने 97 परसेंट फीस घटाई है. 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय ने इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताई. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें इस फिल्म के लिए 1.7 करोड़ रुपये भी नहीं मिले हैं. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें- रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक

अक्षय कुमार ने इन तीनों लोगों से सीखी कॉमेडी
एक पत्रकार ने अक्षय से पूछा, 'अक्षय क्या ये खबर सच है कि आपने इस फिल्म के लिए 1.7 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. आपने अपनी फीस क्यों घटाई? आपने किससे प्रेरित होकर ये फैसला लिया.' इस पर अक्षय ने कहा, 'जिसने भी आपको 1.7 का बोला है, मुझे उतना भी नहीं मिला है. ये फिल्म मेरे लिए सबसे जरूरी थी, क्योंकि फिल्म की कहानी नीरज वोरा ने लिखी है. मैंने हमेशा अपनी इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कॉमेडी में प्रियदर्शन, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा से बहुत कुछ सीखा है. इन तीनों से मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा है.'

अक्षय कुमार ने क्या कहा?
अक्षय कुमार ने आगे कहा, 'इस फिल्म में नीरज का बहुत बड़ा हाथ था. यह कहानी नीरज की थी. साथ में फिरोज नाडियाडवाला है, जिन्हें में 36 साल से जानता हूं. मैंने उसके साथ काफी स्ट्रगल किया है और आज भी स्ट्रगल ही कर रहा हूं. उसे इस इवेंट में बुलाने के लिए भी मैंने काफी स्ट्रगल किया है. थैंक्यू.' 

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?
'वेलकम टू द जंगल' एक मल्टी स्टारर फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, नाना पाटेकर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दलेर महंदी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें- Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?

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Published at : 11 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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Akshay Kumar Welcome To The Jungle
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