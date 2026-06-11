आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा

राधिका अंबानी हाल ही में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के हेडक्वार्टर पहुंचीं. यहां राधिका ने कई टॉपिक पर बात की. उन्होंने बताया कि महिलाओं का इंडिपेंडेट होना कितना जरुरी है. इसके अलावा राधिका ने ये भी बताया कि किस फिल्म का उन पर ज्यादा असर पड़ा.

कौनसी किताब सभी को पढ़नी चाहिए?

यहां राधिका ने रैपिड फायर राउंड में फिल्म और बुक्स को लेकर बात की. उनसे पूछा गया कि ऐसी कौनसी किताब है जो सभी को पढ़नी चाहिए. तो इस पर राधिका ने कहा- भगवत गीता.

इस फिल्म का राधिका पर पड़ा गहरा असर

इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि ऐसी कौनसी फिल्म है जिसने उन पर प्रभाव डाला. इस पर राधिका ने कहा, 'लगान'.

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इसके बाद उन्होंने बताया कि लास्ट ओटीटी शो कौनसा देखा. राधिका ने कहा कि उन्होंने 'फ्रेंड्स' लास्ट देखा. इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि जब यूथ का जिक्र होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है. इस पर राधिका ने कहा- फ्यूचर. वहीं इंडिया का जिक्र सुनते ही राधिका ने बताया कि उनके दिमाग में नरेंद्र मोदी आते हैं.

इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि एक ऐसी चीज जो आपके लगता है कि आपको 16 साल की उम्र में पता होनी चाहिए. तो इस पर राधिका ने कहा कि किसी को भी फेल होने से नहीं डरना चाहिए. बड़े सपने देखें और सब कुछ पॉसिबल है. आपको सिर्फ छोटी-छोटी चीजें करनी होती हैं.

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'लगान' के बारे में जानें

'लगान' फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आमिर खान लीड रोल में थे. वहीं ग्रेसी सिंह फीमेल लीड रोल में थीं. इस फिल्म को आमिर खान और मंसूर खान ने प्रोड्यूस किया था. वहीं आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का बजट 25 करोड़ था. फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 34.31 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म ने ग्रॉस 47.65 करोड़ कमाए और वर्ल्डवाइड 58.03 करोड़ का कलेक्शन किया.