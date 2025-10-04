पिछले एक दशक में इस एक्टर ने दी हैं सबसे ज्यादा फिल्में, सलमान खान तक रह गए कोसों पीछे

बॉलीवुड में यूं तो कई एक्टर्स का डंका बजता है. लेकिन उनमें से कुछ लेजेंडरी एक्टर्स ऐसे भी है जिन्हें हर जेनरेशन के लोग देखना पसंद करते हैं. इस लिस्ट में अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के तीनों खानों का नाम शामिल है. आज हम आपको बताएंगे इन चारों में से किस एक्टर ने बीते एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्में की हैं.

फिल्में करने में खिलाड़ी कुमार ने छोड़ दिया सबको पीछे

अक्षय कुमार ने 1991 में फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अब बॉलीवुड में आएं उन्हें लगभग 3 दशक हो चुके हैं. इसी बीच उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया तो वहीं उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुईं. आइए जानते हैं बीते एक दशक में उन्होंने दर्शकों को कितनी फिल्मों से एंटरटेन किया है.

2015 – बेबी, गब्बर इस बैक,ब्रदर्स,सिंह इज ब्लिंग

2016– एयरलिफ्ट,हाउसफुल 3, रुस्तम

2017– जॉली एलएलबी 2, टॉयलेट: एक प्रेम कथा

2018– पैडमैन, गोल्ड, 2.0

2019– केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज

2020– लक्ष्मी

2021– अतरंगी रे

2022– बच्चन पांडे, पृथ्वीराज चौहान, रक्षा बंधन, राम सेतु, कठपुतली

2023– सेल्फी, ओएमजी 2, मिशन रानीगंज

2024– बड़े मियां छोटे मियां,सरफिरा, खेल खेल में

2025– स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, जॉली एलएलबी 3, हाउसफुल 5

सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में अक्षय कुमार ने कुल 32 फिल्मों में लीड रोल निभाते हुए अपना नया रिकॉर्ड बनाया है. यहां तक कि बॉलीवुड के तीनों खान भी अक्षय कुमार के इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए हैं.



पिछले एक दशक में सलमान खान ने की कितनी फिल्में?

बॉलीवुड के भाईजान इन दिनों अपने कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा. वैसे तो उन्होंने बीते एक दशक में कई हिट फिल्में दी लेकिन अक्षय कुमार का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. उन्होंने बीते एक दशक में सिर्फ 12 फिल्मों में ही बतौर लीड एक्टर काम किया है. आइए जानते हैं सलमान खान के बीते 10 सालों की फिल्मों की लिस्ट.

2015 –प्रेम रतन धन पायो

2016– सुल्तान , ट्यूबलाइट

2017– टाइगर जिंदा है

2018 – रेस 3

2019– भारत, दबंग 3

2021 – राधे, अंतिम

2023– किसी का भाई किसी का जान, टाइगर 3

2025– सिकंदर



शाहरुख खान का पिछले 10 सालों में कैसा रहा ट्रैक रिकॉर्ड?

शाहरुख खान को भी हिंदी सिनेमा में अब तीन दशक से ज्यादा का समय हो चुका है. हर एक फिल्म में अपने अलग किरदार से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. लेकिन पिछले 10 सालों में बतौर लीड एक्टर उन्हें कम ही फिल्मों में देखा गया और इस क्राइटेरिया के अनुसार अक्षय कुमार ने बाजी अपने नाम कर ली. किंग खान के बीते एक दशक की फिल्मों की लिस्ट इस तरह से है-

2015– दिलवाले, फैन

2016 – डियर जिंदगी

2017– रईस, जब हैरी मेट सेजल

2018 – जीरो

2023 – पठान, जवान, डंकी

इसके बाद बीते दो सालों से शाहरुख खान को किसी भी फिल्म में बतौर लीड रोल नहीं देखा गया. उन्होंने बीते एक दशक में सिर्फ 9 फिल्मों में ही बतौर लीड एक्टर काम किया. अब फैंस भी शाहरुख खान को पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.



आमिर खान की फिल्मों की संख्या सबसे कम

मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान ने 10 सालों से बहुत कम ही फिल्मों में काम किया है. बतौर प्रोड्यूसर और स्पेशल अपीयरेंस उनकी कई फिल्में देखी गई लेकिन लीड एक्टर के रूप में वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स में ही नजर आएं. बीते एक दशक की उनकी फिल्मों का डेटा कुछ इस प्रकार है-

2016– दंगल

2017 – सीक्रेट सुपरस्टार

2018– ठग्स ऑफ हिंदुस्तान

2021 – लाल सिंह चड्ढा

2025 – सितारे जमीन पर

