हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार से उम्र में कितने साल छोटी हैं दिशा पाटनी? Welcome to the Jungle में करेंगे रोमांस

अक्षय कुमार से उम्र में कितने साल छोटी हैं दिशा पाटनी? Welcome to the Jungle में करेंगे रोमांस

Akshay Kumar-Disha Patani Age Difference: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वो दिशा पाटनी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 06 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार हर साल 4-5 फिल्में लेकर आते हैं. उनक खासियत है कि वो हर जॉनर की फिल्में लेकर आते हैं. अक्षय की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है. इसी वजह से उनकी कॉमेडी फिल्में आते ही छा जाती हैं. इन दिनों अक्षय अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म की स्टारकास्ट बहुत बड़ी है. फिल्म में अक्षय कुमार दिशा पाटनी के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे. हाल ही में दोनों ने एक रोमांटिक सॉन्ग शूट किया है. इस गाने का वीडियो देखने के बाद अक्षय और दिशा की उम्र में फर्क पूछ रहे हैं.

अक्षय कुमार और दिशा पाटनी साथ में पहली बार किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं. उनका रोमांस देखने वाला होगा. फिल्म में रोमांस के साथ अक्षय और दिशा की कॉमेडी भी देखने को मिलेगा. आइए आपको बताते हैं दिशा अक्षय से कितनी छोटी हैं.

दिशा और अक्षय की उम्र में कितना है फर्क
अक्षय कुमार 58 साल के हैं. उन्होंने 9 सितंबर 1967 को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. अक्षय की फिटनेस को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. वहीं दिशा पाटनी की बात करें तो एक्ट्रेस सिर्फ 33 साल की हैं. उनका जन्म 13 जून 1992 को हुआ है. दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फासला है. दिशा अक्षय से 25 साल छोटी हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

अक्षय ने शेयर किया पोस्ट

अक्षय कुमार ने हाल ही में दिशा पाटनी के साथ रोमांटिक गाना शूट किया है. उन्होंने गाने की एक झलक फैंस को दिखाई है. अक्षय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'हमारे दिल से आपके दिल तक!! क्या थ्रोबैक है, 18 साल और अभी भी ऑल टाइम फेवरेट. इतनी सारी नॉस्टैल्जिया के साथ, खूबसूरत दिशा और मैं आपके लिए लाए हैं ‘वेलकम टू द जंगल’… हमारी क्वीन कैटरीना को कभी नहीं भूलते.' ये गाना वेलकम फिल्म का इक ऊंचा लंबा कद है. जिसका रीमेक बनाया गया है. वेलकम के पहले पार्ट में इस गाने में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ नजर आईं थीं.

Published at : 06 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Akshay Kumar Disha Patani Welcome To The Jungle
