अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी

एक्टर अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री में हर तरह का कैरेक्टर किया है. उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं. हालांकि, अक्षय का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है. कई हिट फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में भी दी हैं. उनकी कई फिल्में तो ऐसी रही हैं, जिनकी चर्चा बहुत हुई. रिव्यू अच्छे मिले लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई.

आइए आज अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्मों के बारे में जानते हैं.

संघर्ष

फिल्म को आप यूट्यूब और अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म 1999 में आई थी. इसे तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी अपने समय से आगे की थी, और इंडियन ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं थी. फिल्म ने 5.97 करोड़ का कलेक्शन किया था.

खाकी

फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी. फिल्म को आप जियो सिनेमा, एमएक्स प्लेयर और यूट्यूब पर देख सकते हैं. फिल्म ने 25.79 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय जैसे एक्टर्स थे.

पटियाला हाउस

फिल्म 2011 में आई थी. इस फिल्म ने 31.16 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप थी. अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक दी थी. हालांकि, ये फिल्म चल नहीं पाई थी. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.

ब्रदर्स

फिल्म को अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे. फिल्म ने 82.47 करोड़ कमाए थे. लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही थी.

ये दिल्लगी

इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम, एप्पल टीवी और यूट्यूब पर देख सकते हैं. फिल्म ने 5.72 करोड़ कमाए थे. ये फिल्म एवरेज थी. फिल्म में सैफ अली खान, काजोल जैसे एक्टर्स थे. फिल्म में लव स्टोरी दिखाई गई थी. अमीर खानदान का विक्की फन के लिए ड्राइवर की बेटी सपना से अफेयर करता है. इस सिचुएशन को बचाने के लिए बड़ा भाई विजय बीच में आता है और वो सपना के प्यार में पड़ जाता है. वहीं विक्की को भी एहसास होता है कि वो सपना से प्यार करने लगा है.