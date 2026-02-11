अनिल कपूर फिल्म 'सूबेदार' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. अब फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. अनिल कपूर इस टीजर में एक्शन अवतार में नजर आए. इस फिल्म को आप ओटीटी पर देख पाएंगे.

कैसा है टीजर?

1 मिनट 16 सेकंड के इस टीजर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसमें अनिल कपूर का इंटेंस रोल देखने को मिल रहा है. फिल्म में अनिल कपूर अर्जुन मौर्या के रोल में हैं. वो अपने परिवार और घर को बचाने के लिए दुश्मन से लड़ते हैं. टीजर में शुरू में दिखाया जाता है कि हर कोई अर्जुन मौर्या को बेइज्जत करता है. अर्जुन सब बर्दाश्त करते हैं. लेकिन फिर जब उनका सब्र का बांध टूटता है तो उनका रौद्र रूप देखने को मिलता है.

अनिल को एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. टीजर काफी इंप्रेसिव है. अनिल कपूर की एक्टिंग भी काफी सराही जा रही है. फैंस टीजर को एकदम झक्कास बोल रहे हैं. इस फिल्म में राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह और फैजल मलिक जैसे स्टार्स हैं.

इस फिल्म को सुरेश त्रिवेणी डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी प्रोड्यूस कर रहे हैं.

यहां देखें टीजर





कहां देख पाएंगे सूबेदार?

सूबेदार को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियोज पर देख पाएंगे. फिल्म को आप 5 मार्च को देख पाएंगे.

अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो वो सूबेदार के अलावा फैमिली बिजनेस में नजर आएंगे. इस नेटफ्लिक्स की सीरीज है. इसमें विजय वर्मा भी दिखेंगे.

इसके अलावा वो अल्फा में भी दिखेंगे. अल्फा प्रोड्कशन में हैं. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. अनिल के हाथ में किंग, एनिमल पार्क, नायक 2, आंखें 2 और अभिनव बिंद्रा की बायोपिक हैं. किंग में शाहरुख खान लीड रोल में हैं. एनिमल पार्क में रणबीर कपूर लीज रोल में हैं. इस फिल्म में वो रणबीर कपूर के पिता के रोल में दिखेंगे.