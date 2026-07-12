INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल

69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल

एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने हाल ही में फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर ने अपने शानदार लुक से सुर्खियां बटोर ली. 69 की उम्र में एक्ट्रेस ने ब्लैक आउटफिट पहन चार चांद लगा दिए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

डिंपल कपाड़िया अपने बेहतरीन स्टाइल और फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. वहीं हाल ही में मुंबई में क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर में पहुंचीं. इस खास मौके पर 69 साल की उम्र नें डिंपल कपाड़िया काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. हैंडक्राफ्टेड आउटफिट में अपनी शानदार मौजूदगी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

69 की उम्र में डिंपल कपाड़िया ने ढाया कहर
डिंपल कपाड़िया लंबे समय से अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. चाहे उनका कैजुअल लुक हो या रेड कार्पेट अपीयरेंस, हर बार उनका अंदाज लोगों का ध्यान खींच लेता है. 'द ओडिसी' के प्रीमियर में भी उन्होंने ऑल-ब्लैक लुक चुना, जिसमें लंबा कोट, वेस्टकोट और सरॉन्ग स्कर्ट शामिल थी. उनका ये स्टाइलिश लुक फैंस को खूब पसंद आया. ये आउटफिट डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन किया है. 

69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल

ये भी पढ़ेंः जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज

डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिंपल कपाड़िया के इस लुक की तस्वीरें शेयर कीं. डिजाइनर्स ने बताया कि डिंपल ने ब्लैक 'गॉडार्ट' कोट पहना था, जिस पर हाथों से कढ़ाई की गई बांधनी डिजाइन बनाई गई थी. इस कोट में पावर शोल्डर के साथ कलरफुल रेशम कढ़ाई का बारीक काम किया गया था.

69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल

ज्वैलरी ने खींचा ध्यान
डिंपल ने इस कोट को ब्लैक सरॉन्ग स्कर्ट के साथ पेयर किया. उन्होंने अबू जानी और संदीप खोसला की हैंडक्राफ्टेड जूलरी से अपने लुक को पूरा किया. उनके गले में नजर आया बड़ा 'तलिस्माती' आई पेंडेंट नेकलेस रूबी और हीरों से तैयार किया गया था, जिसे भगवान शिव के तीसरी आंख का प्रतीक भी बताया गया. इसके अलावा उन्होंने ईयररिंग्स और गोल्डन चूड़ियां पहनीं, जिसने उनके पूरे लुक में चार चांद लगा दिए.

हेयरस्टाइल की बात करें तो डिंपल कपाड़िया ने अपने साइड-पार्टेड ब्लोआउट लुक को चुना, जो उनके चेहरे पर बेहद खूबसूरत लग रहा था. वहीं मेकअप में डार्क आईब्रो, काजल से सजी आंखें, पिंक लिपस्टिक, हल्का ब्लश और मस्कारा लगी पलकों ने उनके पूरे लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया.

69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल

बता दें, 'द ओडिसी' के प्रीमियर में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी नातिन नाओमिका सरन भी आई थी. इसके अलावा, सौम्या टंडन, अरमान मलिक, बोमन ईरानी  समेत कई सेल्बस शामिल हुए. इस फिल्म को हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः 'लॉकअप' में सुनीता आहूजा की बेल कराने पहुंचे गोविंदा, पति को देखते ही बोलीं, 'बंदूक भी लानी थी मारने के लिए'

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Dimple Kapadia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल
69 की उम्र में अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया का जलवा, 'द ओडिसी' प्रीमियर में एथनिक लुक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
'लॉक अप 2' से बाहर आते ही सुनीता आहुजा का खुलासा, बेटे यश के साथ करेंगी डेब्यू, कहा- 'सितंबर को रिलीज होगी...'
'लॉक अप 2' से बाहर आते ही सुनीता आहुजा का खुलासा, बेटे यश के साथ करेंगी डेब्यू
बॉलीवुड
'धुरंधर' सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने लाइव कॉन्सर्ट में होने वाले पति को किया इंट्रोड्यूस, फ्लॉन्ट क रिंग, भागकर लगाया गले
'धुरंधर' सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने लाइव कॉन्सर्ट में होने वाले पति को किया इंट्रोड्यूस, फ्लॉन्ट क रिंग, भागकर लगाया गले
बॉलीवुड
Saturday BO Collection: 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'अल्फा'-'वेलकम टू द जंगल' से आगे निकली ये साउथ फिल्म, जानें शनिवार का कलेक्शन
'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'अल्फा'-'वेलकम टू द जंगल' से आगे निकली ये साउथ फिल्म, जानें शनिवार का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?
विश्व
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
एग्रीकल्चर
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
मछली पालन के लिए किसान खरीदें एरेटर मशीन, 70% तक सब्सिडी दे रही सरकार
Home Tips
Potato Boiling Guide: एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
एक, दो या तीन... कुकर में कितनी सीटी में पक जाते हैं आलू? जान लें काम की बात
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget