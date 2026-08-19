बेटे युग संग त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे अजय देवगन, लिया भगवान शिव का आशीर्वाद
Ajay Devgn: अजय देवगन हाल ही में बेटे युग के साथ त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान एक्टर का मंदिर में जोरदार स्वागत भी हुआ.
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे. उन्होंने मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान अजय के बेटे युग देवगन भी उनके साथ मौजूद थे. दोनों ने पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया.
अजय देवगन का मंदिर में हुआ जोरदार स्वागत
मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट के लोगों ने अजय देवगन और उनके बेटे युग का स्वागत किया. अजय देवगन का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अजय अपने बेटे युग के साथ कड़ी सिक्योरिटी के बीच मंदिर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फैंस का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
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20 साल बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे अजय देवगन
मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करने के बाद अजय देवगन ने ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. इस दौरान ट्रस्ट की ओर से अजय को भगवान शिव की मूर्ति भी भेंट की गई. एक्टर ने ट्रस्ट के लोगों का धन्यवाद किया और उनके साथ कुछ वक्त बिताया. बताया जा रहा है कि अजय देवगन करीब 20 साल बाद इस मंदिर में पहुंचे हैं. मंदिर में अजय और युग को साथ देखकर वहां मौजूद फैंस काफी खुश नजर आए.
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विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर विवादों में अजय देवगन
बता दें कि अजय देवगन ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ऐसे समय में दर्शन किए हैं, जब वह विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर विवादों में हैं. महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मान मसाला बनाने वाली विष्णु एंड कंपनी ट्रेडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया है.
ये हैं अजय देवगन की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन पिछली बार फिल्म 'धमाल 4' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, रवि किशन और अरशद वारसी जैसे सितारे नजर आए थे. अब एक्टर जल्द ही 'दृश्यम 3' में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. इसके अलावा अजय के पास 'रेंजर', 'चौहान' और 'गोलमाल 5' जैसी फिल्में भी हैं. आने वाले समय में एक्टर इन फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे.
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