'उनके कारनामे कैसे रहे हैं...?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने Gen Z को गटर जेनरेशन कहा था. अब बाबा रामदेव ने उनके इस बयान को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया है. साथ उन्होंने पूछा है कि कंगना की खुद की जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामें कैसे रहे हैं?

हाल ही में योग गुरु एक टीवी चैनल से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान जब कंगना रनौत के इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो योग गुरु ने ऐसा जवाब दिया जो एक्ट्रेस को चुभ सकता है.

रामदेव ने कहा, 'उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं?'

वो यहीं नहीं रुके उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 'मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता.'

रामदेव ने आगे कहा, ' ऐसे किसी के लिए गटर पटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है. गलत बात है. इसके ऊपर उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए.'

जब उनसे कहा गया कि कंगना तो योग की प्रशंसक हैं इस पर योग गुरु ने कहा- 'योग की प्रशंसा करें तो मैं उनके गुनाहों को यहां पर लिपा कर दूं.'

कंगना रनौत ने क्या कहा था

आपको बता दें कि नीट प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था. 'उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि जो आजाद करियर वाली नकल करना चाहती हैं. आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं. वे अपने पैरेंट्स या फैमिली के भरोसे ऐसा नहीं करती हैं.





कंगना ने आगे लिखा था, 'मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं जो तथाकथित पश्चिमीकृत इंडियन महिलाओं की एक नई जनरेशन है. न ये पढ़ाई में अच्छी होती है, न ही खूबसूरत होती है और न ही इनकी मानसिकता अच्छी है. ये इतनी भ्रष्ट मानसिका की होती है कि एक अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती. इनके पास समाज को देने के लिए भी कुछ नहीं होता है. लेकिन, फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतन्त्रता का दिखावा गर्व से करती हैं.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'ये अपने पैरेंट्स की कमाई पर पलती रहती हैं. आजाद जिंदगी को कमाना पड़ता है. आप बिगड़ी हुई सोच वाले गटर छाप इंसान है अगर आप बिना जिम्मेदारियों के आजाद जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं.'

इस बयान के बाद कंगना रनौत को भारी ट्रोलिंक का सामना करना पड़ता था. बाद में उन्होंने अपने सुर भी बदल लिए. इस बयान के कुछ दिन बाद ही वो जेन जी की तारीफें करती भी दिखीं.

बाद में कंगना रनौत ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, 'जेन जी हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है. हमें खुशी है कि हमारे युवा तेजी से हमारी संस्कृति और पहचान के एंबेसडर बनकर सामने आ रहे हैं.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों कंगना की अपकमिंग फिल्म 'क्वीन 2' है जिसकी शूटिंग वो कर रही हैं. पिछले दिनों कंगना की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज हुई थी जो कमाई के मामले में कुछ खास नहीं कर पाई. ये फिल्म ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही है.