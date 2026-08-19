'उनके कारनामे कैसे रहे हैं...?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

'उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर ऐतराज जताया है और इसे 'बिगड़े दिमाग की निशानी' करार दिया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 19 Aug 2026 12:03 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने Gen Z को गटर जेनरेशन कहा था. अब बाबा रामदेव ने उनके इस बयान को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया है. साथ उन्होंने पूछा है कि कंगना की खुद की जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामें कैसे रहे हैं?

हाल ही में योग गुरु एक टीवी चैनल से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान जब कंगना रनौत के इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो योग गुरु ने ऐसा जवाब दिया जो एक्ट्रेस को चुभ सकता है.

रामदेव ने कहा, 'उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं?'

वो यहीं नहीं रुके उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 'मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता.'

रामदेव ने आगे कहा, ' ऐसे किसी के लिए गटर पटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है. गलत बात है.  इसके ऊपर उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए.'

जब उनसे कहा गया कि कंगना तो योग की प्रशंसक हैं इस पर योग गुरु ने कहा- 'योग की प्रशंसा करें तो मैं उनके गुनाहों को यहां पर लिपा कर दूं.'

उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

कंगना रनौत ने क्या कहा था

आपको बता दें कि नीट प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था. 'उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि जो आजाद करियर वाली नकल करना चाहती हैं. आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं. वे अपने पैरेंट्स या फैमिली के भरोसे ऐसा नहीं करती हैं. 


उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

कंगना ने आगे लिखा था, 'मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं जो तथाकथित पश्चिमीकृत इंडियन महिलाओं की एक नई जनरेशन है. न ये पढ़ाई में अच्छी होती है, न ही खूबसूरत होती है और न ही इनकी मानसिकता अच्छी है. ये इतनी भ्रष्ट मानसिका की होती है कि एक अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती. इनके पास समाज को देने के लिए भी कुछ नहीं होता है. लेकिन, फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतन्त्रता का दिखावा गर्व से करती हैं.'

उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'ये अपने पैरेंट्स की कमाई पर पलती रहती हैं. आजाद जिंदगी को कमाना पड़ता है. आप बिगड़ी हुई सोच वाले गटर छाप इंसान है अगर आप बिना जिम्मेदारियों के आजाद जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं.'

उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

इस बयान के बाद कंगना रनौत को भारी ट्रोलिंक का सामना करना पड़ता था. बाद में उन्होंने अपने सुर भी बदल लिए. इस बयान के कुछ दिन बाद ही वो जेन जी की तारीफें करती भी दिखीं.

बाद में कंगना रनौत ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, 'जेन जी हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है. हमें खुशी है कि हमारे युवा तेजी से हमारी संस्कृति और पहचान के एंबेसडर बनकर सामने आ रहे हैं.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों कंगना की अपकमिंग फिल्म 'क्वीन 2' है जिसकी शूटिंग वो कर रही हैं. पिछले दिनों कंगना की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज हुई थी जो कमाई के मामले में कुछ खास नहीं कर पाई. ये फिल्म ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 19 Aug 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Baba Ramdev
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