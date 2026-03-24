अजय देवगन या अक्षय कुमार? कौन है गोलमाल 5 का मेन हीरो, खुद खिलाड़ी कुमार ने बताया सच
Akshay Kumar Interview: फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है. साथ ही अक्षय कुमार की एंट्री ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अजय देवगन और अक्षय में कौन लीड एक्टर होंगे.
बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल एक बार फिर सुर्खियों में है. जब से गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू होने की खबर सामने आई है, फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है. खास बात यह है कि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री ने सबको चौंका दिया है. इसी बीच हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय ने इस फिल्म में अपने रोल को लेकर खुलकर बात की, जिसने फैंस को बहुत एक्साइटेड कर दिया है.
लीड रोल में नहीं होंगे अक्षय
न्यूज 18 के साथ एक बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा कि वह इस फिल्म में लीड रोल में नहीं हैं और असली हीरो अजय देवगन ही रहेंगे. उन्हें इसमें कोई भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म में काम करना ज्यादा जरूरी है, न कि ये देखना कि उनका रोल कितना बड़ा है. अगर कहानी अच्छी हो, तो वह किसी भी तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार रहते हैं. वहीं, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में एक बार फिर पुरानी टीम नजर आएगी, जिसमें अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े शामिल हैं.
फिल्म में हुई शर्मन जोशी की एंट्री
इसके अलावा करीब 20 साल बाद शर्मन जोशी की वापसी भी इस फिल्म को खास बना रही है. कुछ दिन पहले रोहित शेट्टी द्वारा पोस्ट वीडियो में उनका नया गंजा लुक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो शायद विलेन के रूप में दिख सकते हैं. हालांकि मेकर्स के तरफ से इस बात की जानकारी नहीं मिली है.
जल्द रिलीज हो रही हैं अक्षय की भूत बंगला
बता दें, अक्षय कुमार के करीब 35 साल के करियर में एक समय ऐसा भी आया, जब उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट भी किए, जिन्हें दूसरे कलाकारों ने ठुकरा दिया था और वही फिल्में बाद में सफल हुईं. यही वजह है कि आज भी वह नए और अलग तरह के किरदार करने के लिए तैयार रहते हैं. इसके अलावा अक्षय अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर भी सुर्खियों में है, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. फिल्म में उनके साथ राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल और गोवर्धन असरानी जैसे कलाकार नजर आने वाले है.
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Source: IOCL