क्या 'धुरंधर 3' भी आएगी? फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच

रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखे हुए है, ऐसे में अब चर्चा तेज़ी से इस बात पर आ गई है कि इस हाई-ऑक्टेन फ्रेंचाइज़ी का भविष्य क्या होगा. सोशल मीडिया पर फिल्म की तीसरी किस्त को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है, खासकर तब से जब से एक ऐसा स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल होना शुरू हुआ है, जिसमें फ़िल्म की रिलीज़ डेट का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है. इस गहमागहमी के बीच, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ‘धुरंधर 3’ को लेकर फैले रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

क्या ‘धुरंधर 3’ पाइपलाइन में है?

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 2025 की हिट फिल्म ‘धुरंधर’ का सीक्वल 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हुआ है. इसके रिलीज़ होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड क्लिप वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि यह ‘धुरंधर का फाइनल चैप्टर आएगा., यहां तक कि ये भी दावा किया गया कि धुरंधर 3 को 14 जून 2026 को रिलीज किया जाएगा. अब, ज़ूम के साथ एक इंटरव्यू में, मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर 3 के रूमर्स के बारे में बात की, और सच्चाई बताई. उन्होंने कहा, “ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बहुत सारे रूमर्स हैं.” कास्टिंग डायरेक्टर ने आगे कहा कि अगर कोई अफवाह है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वह उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स (ट्विटर) पर बताएंगे.

Is This For Real ? 3 Parts #Dhurandhar The Final Chapter on 14 June 2026 pic.twitter.com/EqAINSzpxN — INDIAN (@hindus47) March 18, 2026

रणवीर सिंह को बताया बेहतरीन एक्टर

मिड-डे के साथ एक और इंटरव्यू में, मुकेश ने 'धुरंधर 2' में रणवीर और सारा अर्जुन के साथ काम करने के बारे में बात की. रणवीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. वह बहुत मेहनती एक्टर हैं. मुझे याद है कि उनके कुछ शुरुआती टेस्ट मैंने ही लिए थे. 'लुटेरा' के दौरान मैं उनसे कई बार मिला, फिर मैंने '83' की. यह शायद 15 से 16 साल पहले की बात है. मेरे पास अभी भी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं. वह हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर थे. उन्हें बस एक मौके की ज़रूरत थी ताकि वह सबको दिखा सकें कि वह क्या कर सकते हैं."

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. 'धुरंधर' की कहानी कराची के ल्यारी इलाके पर आधारित है, जो गैंगवार और इलाक़े पर कब्ज़े के लिए होने वाली हिंसक लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है. फिल्म की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसी आतंकी घटनाओं के बैकग्राउंड में होने वाले खुफिया ऑपरेशन्स के इर्द-गिर्द घूमती है.

इस सीक्वल में रणवीर के किरदार, हमज़ा अली मज़ारी, के कराची के अंडरवर्ल्ड में बढ़ते दबदबे को दिखाया गया है. साथ ही, इसमें उसके असली अती जसकीरत सिंह रंगी की कहानी भी दिखाई गई है. इस फ़िल्म में अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और अन्य कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. फ़िल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है. अब तक, फ़िल्म ने भारत में 500 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 850 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है.