एक्ट्रेस माहिका शर्मा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें ऊप्स मूमेंट का शिकार होते देखा गया. अब उनके बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक्ट्रेस को गलत तरीके से कैप्चर करने को लेकर पैपराजी पर भड़क गए हैं. हार्दिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए. क्रिकटर ने पोस्ट में पैपराजी को इंसानियत बनाए रखने की भी सलाह दी है.

हार्दिक पांड्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'मैं समझता हूं कि लोगों की नजरों में रहने से ध्यान और जांच-पड़ताल की जरूरत पड़ती है, ये मेरी चुनी गई जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी. माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी मीडिया ने उन्हें ऐसे एंगल से कैद किया, जिस एंगल से कोई भी महिला तस्वीर लेना डिजर्व नहीं करती. एक प्राइवेट मूमेंट को घटिया सनसनी में बदल दिया गया.'

'थोड़ी इंसानियत बनाए रखें...'

हार्दिक ने पोस्ट में आगे लिखा- 'ये सुर्खियों या किसने क्या क्लिक किया, इसकी बात नहीं है, ये बुनियादी सम्मान की बात है. महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. सभी को हद में रहने का हक है. मीडिया के उन भाइयों से जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं- मैं आपकी मेहनत का सम्मान करता हूं और मैं हमेशा सहयोग करता हूं. लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज थोड़ा और सावधान रहें. हर चीज को कैद करने की जरूरत नहीं है. हर एंगल को देखने की जरूरत नहीं है. इस गेम में थोड़ी इंसानियत बनाए रखें. थैंक्यू.'

अक्टूबर में कंफर्म किया रिलेशनशिप

बता दें कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने इसी साल अक्टूबर में अपना रिश्ता ऑफिशियल किया है. अपने 32वें जन्मदिन से ठीक पहले कपल ने एक साथ अपने वेकेशन की फोटोज शेयर की थी. इसके बाद उनके एक साथ पूजा करने का वीडियो भी सामने आया था.