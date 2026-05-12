'दृश्यम 3' का हिंदी वर्जन है मोहनलाल की मलयालम फिल्म से अलग? मेकर्स ने किया खुलासा

मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. वहीं इसके अजय देवगन स्टारर हिंदी वर्जन का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच मेकर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने बताया है कि अजय देवगन की हिंदी फिल्म ओरिजनल मलयालम फिल्म से कितनी अलग होगी.

कब रिलीज होगी ‘दृश्यम 3’?

एएनआई से बात करते हुए अभिषेक पाठक ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेकर्स 2 अक्टूबर की रिलीज डेट पर विचार कर रहे हैं, जो सालों से इस फिल्म से मजबूती से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा, "दृश्यम 3' 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. यह दृश्यम दिवस है, जो फिल्म से जुड़ी एक तारीख है. मुझे लगता है कि फिल्म का हिंदी वर्जन भी उसी तारीख को रिलीज होगा. हम फिलहाल इसकी तैयारी कर रहे हैं.यह पोस्ट-प्रोडक्शन में है."

‘दृश्यम 3’ का हिंदी वर्जन अलग क्यों है?

हालांकि दोनों वर्जन उसी प्लॉट से शुरू होते हैं जहां 'दृश्यम 2' खत्म हुई थी,लेकिन अभिषेक पाठक ने बताया कि हिंदी एडेप्टेशन में स्क्रीनप्ले और कहानी कहने के तरीके में कई बदलाव होंगे. उन्होंने कहा, "आपको अंतर तभी समझ आएगा जब आप हिंदी ट्रेलर देखेंगे,” आगे बताते हुए अभिषेक ने कहा, "मलयालम वर्जन एक फैमिली ड्रामा है. जैसा कि जीतू जोसेफ ने लॉन्च के दौरान बताया था, कहानी मलयालम दर्शकों के लिए बहुत अच्छी है और उन्हें यह पसंद आएगी."

हालांकि, मेकर्स का मानना ​​है कि हिंदी दर्शक एक अलग तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पसंद करते हैं. उन्होंने समझाया, "हमारे हिंदी दर्शकों का स्वाद और पसंद अलग है. हमने 'दृश्यम 2' में भी बदलाव किए थे और दर्शकों ने उनकी सराहना की थी. हमने इस पार्ट के लिए कहानी और स्क्रीनप्ले में भी बदलाव किए हैं और दर्शकों को यह अंतर जरूर महसूस होगा."

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज से पहले दुनियाभर में मचाया तहलका, ए़डवांस बुकिंग में ही कर डाली बंपर कमाई

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की लिगेसी

‘दृश्यम’ फ्रैंचाइजी की कहानी जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी लाइफ में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के बेटे के लापता होने के बाद उथल-पुथल मच जाती है. पहली मलयालम फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई और अपने एक्साइटिंग सस्पेंस और मल्टी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के लिए ज़बरदस्त सफल रही.

इसका सीक्वल ‘दृश्यम 2’ 2021 में आया और दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब तारीफ मिली. फ्रैंचाइजी की पॉपुलैरिटी की वजह से इसके हिंदी, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में रीमेक बने. अजय देवगन ने इसके हिंदी एडेप्टेशन में लीड रोल प्ले किया है, जबकि मोहनलाल ने ओरिजनल मलयालम वर्जन में मुख्य भूमिका निभाई है. इस बीच बता दे किन, मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ 21 मई को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 11: दूसरे मंडे घटी ‘राजा शिवाजी’ की कमाई, लेकिन 70 करोड़ के हुई पार, जानें- अब बजट वसूलने से है कितनी दूर?