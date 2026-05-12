मौनी रॉय का शादी के 4 साल बाद हुआ तलाक, पति सूरज नांबियार ने किया चीट

नागिन फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय का तलाक हो गया है. उन्होंने सूरज नांबियार से तलाक ले लिया है. शादी के 4 साल बाद दोनों का तलाक हुआ. मौनी अब सूरज के साथ नहीं रहती हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

मौनी रॉय के पति ने किया चीट

एबीपी न्यूज के शो 'सास बहू और साजिश' ने सोर्स के हवाले से बताया कि दरअसल, मौनी रॉय को उनके पति ने चीट किया फेम पाने के मकसद से. सूरज ने मौनी के सारे पैसे भी इस्तेमाल कर लिए. अब दोनों ने तलाक ले लिया है और दोनों साथ भी नहीं रहते हैं. मौनी ने सोशल मीडिया से भी सूरज संग फोटोज हटा दी हैं. हालांकि, दोनों ने अपने तलाक को लेकर अभी तक ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है.

ये भी पढ़ें- अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का हिंदी वर्जन है मोहनलाल की मलयालम फिल्म से अलग? मेकर्स ने किया खुलासा

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

बता दें कि मौनी रॉय औ सूरज ने 2022 में शादी की थी. उनकी ये शादी बहुत चर्चा में रही. उन्होंने सूरज संग गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी. उनकी शादी मलयाली और बंगाली रीति-रिवाज से हुई थी. मालूम हो कि मौनी रॉय की करीबी दोस्त दिशा पाटनी ने भी सूरज नांबियार को अनफॉलो कर दिया है.

मौनी रॉय की करियर जर्नी

मौनी रॉय की बात करें को वो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. अब वो फिल्मों में भी काम कर रही हैं. मौनी ने 2006 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी से करियर की शुरुआत की थी. इस शो में वो कृष्णा तुलसी के रोल में थीं. इसके बाद उन्होंने कहो ना यार है, कस्तूरी, दोवों के देव...महादेव, झलक दिखला जा 7, नागिन, जैसे शोज किए.

ये भी पढ़ें- Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स

मौनी अब फिल्में करती हैं. वो रन, तुम बिन 2, गोल्ड, केजीएफ-चैरप्टर 1, रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चाइना, वेल्ले, ब्रह्मास्त्र, ब्लैकआउट, वेदा, द भूतनी जैसी फिल्मों में नजर आईं. अब उनके पास 3 फिल्में हैं. वो विश्वम्भरा, है जवानी तो इश्क होना है और द वाइव्स में दिखेंगी.