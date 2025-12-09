सनी देओल की मोस्ट अवेटिड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ एक बार फिर दर्शकों में देशभक्ति की लहर जगाने के लिए तैयार है. सालों पहले रिलीज हुई ‘बॉर्डर’ ने लोगों के दिलों में जो जोश भरा था. वही जज़्बा अब इसके सीक्वल में फिर देखने को मिलेगा. फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर आने वाली है.

इस बार कहानी और भी बड़ी है और स्टारकास्ट पहले से ज्यादा दमदार. सनी देओल के साथ फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इन्हीं सब के बीच मेकर्स ने अहान शेट्टी के लुक से पर्दा उठा दिया है.

शानदार कैप्शन के साथ किया शेयर

'बॉर्डर 2' के नए पोस्टर को अहान शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'धरती हो या समंदर, धरती मां का हर बेटा ही कसम निभाता है.' बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को आ रही है.

नेवी ऑफिसर के लुक में दिखे अहान

गौरतलब है कि इस फिल्म को अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज किया जा रहा है. अहान से पहले फिल्म में से सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को लुक दर्शकों के बीच सनसनी बना था. अब अहान का दमदार लुक सोशल मीडिया पर बज बना दिया है. पोस्टर में अहान शेट्टी के चेहरे पर उभरे चोट के निशान हैं. हाथों में टैंक गन की कमान लिए अहान जोश से भरे नेवी ऑफिसर के लुक में दिख रहे हैं. उनकी आंखों में दृढ़ता झलक रही है. वो चिल्लाते हुए दिख रहे हैं.

'बॉर्डर 2' के बारे में

'बॉर्डर 2' क्लासिक बॉर्डर (1997) का सीक्वल है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में एयरफोर्स, ग्राउंड बैटल और बड़े पैमाने की वॉर सीक्वेंस शामिल हैं. मेकर्स ने इसे देशभक्ति की भावना से जुड़ी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताया है. इस फिल्म को अनुराग सिंह की डायरेक्ट कर रहे हैं.