विक्की कौशल की फिल्म 'महावातर' में होगी दीपिका पादुकोण की एंट्री? जानें क्या है सच
Deepika Padukone In Mahavatar: विक्की कौशल की माइथोलॉजिकल फिल्म ‘महावतार’ को लीड एक्ट्रेस मिल गई है. खबरें हैं कि फिल्म में दीपिका पादुकोण और विक्की कौशल की जोड़ी बन सकती है.
विक्की कौशल की आने वाली फिल्म 'महावतार' को लेकर लंबे वक्त से दर्शकों के बीच बज बना हुआ है. यह फिल्म अगले साल 2026 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. लंबे वक्त से फैंस से जानने के लिए बेताब थे कि विक्की कौशल के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होगी. अब इस राज से पर्दे उठ चुका है. मीडिया रिपोट्स की मानें तो दीपिका पादुकोण इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनेंगी.
दरअसल हाल ही में दीपिका पादुकोण को मुंबई में मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में देखा गया. यहां पर उनकी मौजूदगी ने फैंस और इंडस्ट्री दोनों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक 'महावतार' फिल्म मेकर्स लंबे वक्त से ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो परशुराम के साथ लिखे गए रोल में गंभीरता और इमोशनल गहराई ला सके.
दीपिका पादुकोण से बेहतर कोई नहीं
'महावतार' की टीम को दीपिका पादुकोण से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा. दीपिका पादुकोण ही विक्की कौशल के अपोजिट सही होंगी. ऐसे में दीपिका और प्रोड्यूसर के बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन वे अभी शुरुआती स्टेज में हैं. अगर दीपिका इस फिल्म के हामी भरती हैं तो यह पहली बार होगा जब किसी फिल्म में वह विक्की संग करेंगी.
रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका उन टॉप नामों में से हैं, जिनसे स्टूडियो ने बात की है.रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि विक्की की माइथोलॉजिकल ड्रामा भगवान परशुराम की कहानी पर आधारित है. ऐसे में फीमेल लीड कैरेक्टर का ग्राफ भी मजबूत होगा.
बता दें कि 'महावतार' फिल्म का का निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं. वहीं अमर कौशिक इसे डारेक्ट करेंगे.हाल ही में अमर कौशिक ने पीटीआई से बात करते हुए इस फिल्म को अपने करियर की सबसे निजी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक बताया था. ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में उनका मानना है कि यह 'ईश्वर की देन' है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर कहा था कि फीमेल कैरेक्टर को कहानी में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए.
