'सैयारा' के बाद इस फिल्म में धमाल मचाएंगे अहान पांडे, अली अब्बास जफर के साथ साइन की दूसरी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे ने सैयारा फिल्म से डेब्यू किया है. उनकी डेब्यू फिल्म आते ही छा गई थी. सैयारा में अहान के साथ अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आईं हैं. इन दोनों की शानदार एक्टिंग देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये इनकी पहली फिल् है. सैयारा की सक्सेस के बाद अहान के पास फिल्मों की लाइन लग गई है. उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म साइन कर ली है. इस बार अहान अली अब्बास जफर के साथ काम करने वाले हैं.

फैंस सैयारा के बाद अहान की दूसरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब उनके लिए खुशखबरी है कि अहान ने दूसरी फिल्म साइन कर ली है. ये फिल्म अभी से लग रही है कि शानदार होने वाली है.

अली अब्बास जफर के साथ काम करेंगे

अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म में मोहित सुरी के साथ काम किया था और अब दूसरी फिल्म में अली अब्बास जफर के साथ काम करेंगे. अली अब्बास जफर ने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्ट फिल्म बनाई है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अहान पांडे की दूसरी फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे. ये एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होने वाली है. अली उस जॉनर में वापस जाना चाहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. उन्हें इस जॉनर ने खूब प्यार दिया है.

रिपोर्ट्स की माने तो आदि और अली ने फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है और इसका म्यूजिक तैयार किया जा रहा है. इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 की शुरुआत में शुरू होगी. अली और आदि पहले 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' में काम कर चुके हैं.

सैयारा की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई की है. किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना शानदार कलेक्शन करेगी. अहान और अनीत की जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला है.

ये भी पढ़ें: गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'