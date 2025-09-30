हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सैयारा' के बाद इस फिल्म में धमाल मचाएंगे अहान पांडे, अली अब्बास जफर के साथ साइन की दूसरी फिल्म

'सैयारा' के बाद इस फिल्म में धमाल मचाएंगे अहान पांडे, अली अब्बास जफर के साथ साइन की दूसरी फिल्म

Ahaan Panday Film: सैयारा फिल्म से अहान पांडे ने बॉलीवुड में कदम रखा है और वो अपनी पहली ही फिल्म से छा गए हैं. पहली फिल्म की सक्सेस के बाद अहान ने दूसरी फिल्म साइन कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Sep 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे ने सैयारा फिल्म से डेब्यू किया है. उनकी डेब्यू फिल्म आते ही छा गई थी. सैयारा में अहान के साथ अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आईं हैं. इन दोनों की शानदार एक्टिंग देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये इनकी पहली फिल् है. सैयारा की सक्सेस के बाद अहान के पास फिल्मों की लाइन लग गई है. उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म साइन कर ली है. इस बार अहान अली अब्बास जफर के साथ काम करने वाले हैं.

फैंस सैयारा के बाद अहान की दूसरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब उनके लिए खुशखबरी है कि अहान ने दूसरी फिल्म साइन कर ली है. ये फिल्म अभी से लग रही है कि शानदार होने वाली है.

अली अब्बास जफर के साथ काम करेंगे
अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म में मोहित सुरी के साथ काम किया था और अब दूसरी फिल्म में अली अब्बास जफर के साथ काम करेंगे. अली अब्बास जफर ने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्ट फिल्म बनाई है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अहान पांडे की दूसरी फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे. ये एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होने वाली है. अली उस जॉनर में वापस जाना चाहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. उन्हें इस जॉनर ने खूब प्यार दिया है.

रिपोर्ट्स की माने तो आदि और अली ने फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है और इसका म्यूजिक तैयार किया जा रहा है. इस फिल्म की शूटिंग साल 2026 की शुरुआत में शुरू होगी. अली और आदि पहले 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' में काम कर चुके हैं.

सैयारा की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई की है. किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना शानदार कलेक्शन करेगी. अहान और अनीत की जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला है.

ये भी पढ़ें: गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'

Published at : 30 Sep 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Ahaan Panday Saiyaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
जनरल नॉलेज
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget