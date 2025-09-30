गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
Sunita Ahuja On Govinda: सुनीता आहूजा ने कंफर्म किया है कि वे गोविंदा के साथ नहीं रहती हैं. वहीं उन्होंने एक्टर के अफेयर के रूमर्स पर भी अपना रिएक्शन दिया है.
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में इस जोड़ी के तलाक के रूमर्स फैल गए थे. लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साथ आकर इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था. वहीं अब सुनीता ने अपने व्लॉग में कंफर्म किया है कि वह गोविंदा के साथ नहीं रहतीं हैं.
दरअसल अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में, अभिनेता की पत्नी ने खुलासा किया कि वह और 'ची ची' अलग-अलग घरों में, एक-दूसरे के सामने रहते हैं. सुनीता अपने पति के अफेयर की अफवाहों पर बात कर रही थीं, जब उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने बच्चों - यशवर्धन और टीना के साथ रहती हैं, जबकि गोविंदा अकेले रहते हैं.
गोविंदा के अफेयर का पड़ता है सुनीता का असर
सुनीता कहती हैं, "समस्या ये है कि इसके परिवार में लोग हैं जो मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते. वो सोचते हैं इनका परिवार इतना खुश क्यों है क्योंकि उनके खुद के बीवी बच्चे मर गए हैं. गोविंदा अच्छे लोगों के साथ उठता नहीं है तो क्या है ना जैसे मैं बोलती हूं, अगर तुम गंदे लोग के साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे. आज मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं." सुनीता ने आगे क्लियर किया कि गोविंदा के अफेयर की अफवाहों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह 'मजबूत' हैं और अपने पति से बेहद प्यार करती हैं.
गोविंदा से सुनीता की नाराजगी 100 फीसदी
सुनीता ने आगे कहा, "मैं और ची ची रहते हैं आमने सामने हैं 15 साल से लेकिन आना जाना करते रहते हैं वो घर पर. जो अच्छी औरत को दुख देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा. मैंने बचपन से लेके अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको, आज भी इतना प्यार करती हूं. नाराजगी 100% है क्योंकि मैं भी तो सुन ही रही हूं ना. लेकिन, मैं बहुत मजबूत हूं क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं."
गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी
बता दें कि गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी 1980 के दशक में शुरू हुई थी और उन्होंने 11 मार्च, 1987 को शादी की थी. सुनीता, गोविंदा के चाचा आनंद सिंह की साली हैं, जो दिग्गज फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी के सहायक के रूप में काम करते थे. इस जोड़े के दो बच्चे हैं बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL