अहान पांडे का अनसीन वीडियो हुआ वायरल, छोटी सी बच्ची को मोटिवेट करते दिखे सैयारा एक्टर

अहान पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देख फैंस उनपर खूब प्यार लुटा रहे हैं. अभिनेता की मां डीन पांडे ने अपने लाडले का वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया जिसे देख फैंस ने उनकी तारीफ में पुल बांध दिया है. डीन पांडे का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन चुका है. आप भी यहां देखिए वीडियो.

एक बार फिर सादगी से चुराया दिल

'सैयारा' फेम अहान पांडे आए दिन लाइमलाइट में बने रहते हैं. उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म से तो सबको इंप्रेस किया ही है लेकिन एक्टर अपनी प्यारी सी मुस्कान और सादगी भरे अंदाज से भी फैंस के दिल में अपनी जगह बना ही लेते हैं. अब एक्टर की मां डीन पांडे ने कल यानी 11 नवंबर को उनका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है जहां अहान पांडे का क्यूट फैन मोमेंट देखा गया. इस वीडियो में अहान एक छोटी सी बच्ची को मोटिवेट करते नजर आएं. एक्टर बच्ची से ये बोलने को कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट IAS अफसर बनेगी. इसके बाद अहान पांडे की छोटी सी फैन उनके इस बात को रिपीट करती है.

वीडियो को शेयर करते हुए डीन पांडे ने कैप्शन में लिखा कि, 'आज 11:11 है तो मैं कुछ अच्छा, इंस्पिरेशनल और दिल को छू लेने वाला पोस्ट करना चाहती थी. भले आपका हर दिन अच्छा न हो लेकिन फिर भी जिएं. हर कोई आपको सच नहीं बताएगा लेकिन आप ईमानदार रहें. कोई रियल नहीं होगा लेकिन आप रियल बने रहें. हर कोई आप से प्यार नहीं करेगा लेकिन फिर भी आप उन्हें हमेशा प्यार करें.'

डीन पांडे के इस मोटिवेशनल पोस्ट की लोग खूब सराहना कर रहे हैं. साथ ही अहान पांडे का भी ऐसा डाउन टू अर्थ नेचर फैंस को उनका मुरीद बना रहा है. सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल होते ही इसमें लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश हो रही है.

अहान पांडे का वर्कफ्रंट

आहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से हिन्दी सिनेमा में कदम रहा. डेब्यू फिल्म से ही उन्हें तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली और अब लोग उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं. पहली फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने के बाद अब एक्टर अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में लग गई हैं. अहान पांडे अली अब्बास जफर की एक्शन रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे. एक्टर शरवरी वाघ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी देओल खलनायक की भूमिका निभाएंगे.